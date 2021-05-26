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Хто намагається очорнити Pfizer: знову рука Москви?

Хто намагається очорнити Pfizer: знову рука Москви?
Оновлено 17:38 Сьогодні Телеграф

Проросійське PR-агентство розвернуло кампанію з дискредитації західних вакцин. Успішним блогерам пропонують поширювати дані непідтверджених звітів про смертність після вакцинації. Хто стоїть за "чорним піаром"?

Видання "The Guardian" намагається розібратися в тому, що відбувається, в статті: "Популярні блогери кажуть, що PR-агентство, пов'язане з Росією, зверталося до них з проханням дискредитувати вакцину Pfizer" . Пропонуємо вам її повний переклад. 

Агентство Fazze пропонувало ютуберам і блогерам грошову винагороду за неправдиві звинувачення в сотнях смертей після вакцинації.

PR-агентство з очевидними зв'язками в Росії пропонувало французьким і німецьким ютуберам, блогерам та іншим особам, які мають певний вплив, хорошу оплату за те, щоб вони надали своїй аудиторії неправдиву інформацію про смерть сотень людей від вакцини Pfizer / BioNTech .

Агентство Fazze заявило, що вони є "маркетинговою платформою впливу ... що з'єднує блогерів і рекламодавців". За їх словами, вони розташовані за адресою Персі Стріт, 5 в Лондоні, але не зареєстровані там. У вівторок вони закрили свій веб-сайт і зробили свій аккаунт в Instagram приватним.

Минулого тижня ця організація намагалася зв’язатися з кількома французькими блогерами, що займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просила їх поганою англійською "пояснити своїм підписникам ... що рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже в 3 рази вище, ніж серед вакцинованих AstraZeneca".

Відомим блогерам пропонували поширити в YouTube, Instagram або TikTok посилання на звіти, опубліковані у виданнях "Le Monde", "Reddit" і на веб-сайті "Ethical Hacker", про витік даних, які нібито підтверджують це твердження.

Стаття в "Le Monde" присвячена інформації, яку нібито викрали російські хакери з Європейського агентства з питань лікарських засобів і пізніше опублікували в "Dark Web". Вона не містить інформації про рівень смертності. А сторінки на двох інших сайтах були видалені.

До блогерів зверталися з проханням заявити своїм підписникам про те, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?"

Вимоги замовника також включали прохання "вести себе так, ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми", і уникати використання слів "реклама" чи "спонсорований" в повідомленнях або відео, тому що "матеріал повинен бути представлений як ваша власна незалежна думка".

Лео Грассі, популярний французький науковий ютубер з 1,2 млн підписників, опублікував в Twitter скріншоти листів. Грассі сказав, що у кампанії був "колосальний бюджет", але агентство відмовилося назвати свого клієнта.

Французький сайт новин, присвячений розслідуванням - Numerama - також опублікував уривки з бесід, в тому числі прохання агентства Fazze "мотивувати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе і своїх близьких".

Мірко Дротшман, німецький ютубер і подкастер з 1,5 мільйонами підписників, також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в "інформаційній кампанії" про "значну кількість смертей" після застосування вакцини Pfizer.

"Будь ласка, надішліть нам статистичні дані про вік ваших передплатників ... і скільки це буде коштувати", - було в листі. Французький сайт розслідувань "Fact & Furious" опублікував лист, в якому бюджет Fazze описується як "значний", а гонорар - як "будь-яка бажана вами ставка".

Згідно LinkedIn, менеджери Fazze приїхали з Москви і працювали в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець.

Французькі ЗМІ вказали на схожість між повідомленням Fazze і офіційним Twitter-аккаунтом російського "Sputnik V" - вакцини на основі вірусного вектора, такого як AstraZeneca, - в якому неодноразово заявлялося , що "фактичні дані з усього світу" показують, що вони є "безпечнішими і ефективнішими", ніж вакцини з мРНК .

У європейському дослідженні, проведеному минулого місяця, звучали звинувачення на адресу російських і китайських ЗМІ в тому, що вони проводять "спонсоровану державою дезінформацію", яка спрямована на те, щоб посіяти недовіру до західних вакцин за рахунок сенсаційних побоювань з приводу безпеки, проводячи "нічим не підтверджені зв'язки між уколами і смертями в Європі", і просуванні російських і китайських вакцин як більш ефективних.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Вакцина, Pfizer, Росія, Супутник V, AstraZeneca, чорний піар.
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