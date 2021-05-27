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Вірус може мутувати в людині кілька разів: академік вказав на підступність COVID-19

Вірус може мутувати в людині кілька разів: академік вказав на підступність COVID-19
Оновлено 15:44 Сьогодні Телеграф

COVID-19, в залежності від тривалості хвороби, може мутувати в людському організмі кілька разів.

Про це заявив директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН, радник президента України з питань біобезпеки Сергій Комісаренко, пише "Сегодня".

Вчений говорить, що мутації відбуваються випадковим чином, тому не можна передбачити, як поведе себе вірус і як відреагує організм.

"Ці зміни для нас можуть бути як добрими, так і поганими. Поведінка вірусу визначається його агресивністю і мутаціями, які в ньому будуть. Взагалі мутації в цьому вірусі (SARS-Cov-2) трапляються досить рідко - раз на 10-12 днів. Це значно рідше, ніж у вірусу грипу, який мутує в три-чотири рази частіше", - говорить Комісаренко.

Вже доведено, що якщо пацієнт хворий близько місяця, то вірус мутує 3-4 рази. Якщо людина хворіє довго, то мутації у неї накопичуються і стають стабільними.

"Деякі поширюються швидше, ніж інші, тоді виникають варіанти мутацій. Ми вже знаємо британський, бразильський, південноафриканський штам, тепер уже є середньоафриканський, є каліфорнійський, нью-йоркський", - перераховує Комісаренко.

Нагадаємо, раніше лікар доступно пояснила, чому люди повторно заражаються коронавірусом.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Пандемия, Коронавірус, Мутації, Сергій Комісаренко.
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