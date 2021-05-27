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Четвер, 27.05.2021
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Геть міфи: нове дослідження показало, скільки насправді зберігається імунітет до COVID-19

Геть міфи: нове дослідження показало, скільки насправді зберігається імунітет до COVID-19
Оновлено 18:49 Сьогодні Телеграф

Вчені за підсумками двох нових досліджень коронавірусу заявили про те, що імунітет до Covid-19 зберігається близько року.

Про це пише The New York Times з посиланням на звіти вчених у виданнях Nature і BioRxiv.

Повідомляється, що більшості людей, які видужали від Covid-19 і згодом імунізованих, не будуть потрібні бустери (повторна вакцинація).

Однак, кажуть вчені, вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, швидше за все, все ж потребуватимуть щеплення, як і ті, хто був інфікований, але не отримав стійку імунну відповідь.

У звітах вчені аналізували досвід людей, які перехворіли коронавірусом рік тому. Виявилося, що клітини досі зберігають пам'ять про вірус і виробляють антитіла, коли це необхідно.

"Однак причина, з якої ми заражаємося звичайними коронавірусами повторно протягом усього життя, може бути більше пов'язана з варіацією цих вірусів, а не з імунітетом", - заявив імунолог з Пенсільванського університету Скотт Хенслі, розвіюючи міф про те, що повторне зараження коронавірусом може статися незабаром після одужання.

Нагадаємо, раніше лікар доступно пояснила, чому люди повторно заражаються коронавірусом.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, Имунитет, Дослідження, Вчені, Коронавірус.
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