Україну накриє нова хвиля COVID-19: коли чекати удару

Україну може накрити нова хвиля коронавірусу, яка, ймовірно, почнеться вже прийдешньої осені.

Про це заявив відомий сімейний лікар Тарас Жиравецький, пишуть Новини.LIVE.

Експерт переконаний, що влітку ситуація з ковідом буде стабільною, а ось восени можливе загострення.

"Можливо, не в такому масштабі, як було в минулому році. Якщо зараз у нас 1200 госпіталізацій в добу, що теж немало, то восени ця цифра може збільшитися вдвічі. Сподіваюся, до 5 тисяч не дійдемо. Думаю, що поширення такими темпами, як було раніше, вже не буде", - вважає Жиравецький.

За його підрахунками, коронавірусом в нашій країні могло перехворіти вже 50% українців.

Нагадаємо, експерти, які працюють над колективним імунітетом до коронавірусу, здійснили прорив у вивченні ковіда на клітинному рівні.