Скачать
Понеділок, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Байден відмовився від ідеї зустрічатися з Зеленським: відома конкретна причина - ЗМІ
Байден відмовився від ідеї зустрічатися з Зеленським: відома конкретна причина - ЗМІ
Зеленський і Байден поговорять по телефону: що про це відомо
Зеленський і Байден поговорять по телефону: що про це відомо
Професор Олександр Феськов: "Європейці їдуть лікуватися в Україну, адже якість в наших приватних клініках не гірша, ніж в Європі, але ціни - в рази нижчі"
Професор Олександр Феськов: "Європейці їдуть лікуватися в Україну, адже якість в наших приватних клініках не гірша, ніж в Європі, але ціни - в рази нижчі"
У Гаазі суд починає слухання справи про катастрофу MH17 по суті: ключові питання
У Гаазі суд починає слухання справи про катастрофу MH17 по суті: ключові питання

Відомий дієтолог розповів, які продукти містять небезпечні трансжири і як їх вичислити

Відомий дієтолог розповів, які продукти містять небезпечні трансжири і як їх вичислити
10:12 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Найчастіше небезпечні для організму трансжири містяться в оброблених готових продуктах. Тому варто навчитися розпізнавати небезпечні продукти під час походу в магазин.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив кандидат медичних наук, доцент Олег Швець. 

За його словами, найчастіше трансжири зустрічаються в:

  • кондитерських виробах,
  • випічці,
  • морозиві,
  • маргарині,
  • смаженій картоплі.

Дієтолог розповіла, як запобігати вечірній голод - режим харчування на день

Точно не встановлено через якийсь час в організмі людини відбуваються зміни, які були викликані споживанням трансжирів.

На думку експерта, якщо людина з року в рік є продукти з трансжирами, то зміни в організмі будуть. Ось тільки ризик отримати проблеми з серцем з'являється не тільки від трансжирів, а й від тютюну і алкоголю.

Він вважає, що варто читати склад продуктів перед покупкою.

Дієтолог розповіла, чому не можна замінювати жирні молочні продукти знежиреними

"Якщо написано, що в продукті присутня" частково гідрогенізований рослинний жир ", то цього не можна купувати 100%", - підкреслює Швець. Він також звертає увагу на те, що в країні зараз створюються нові закони щодо інформування споживачів про харчову продукцію. А тому, на упаковці все можуть приховати. 

З огляду на дані факти доцент радить не вживати продукти з кондитерським жиром, оскільки це може бути той же трансжири.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи корисні молочні продукти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 107

Все по темі:

Дієтолог, Дієта.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Для українських туристів відкрили дві європейські країни: що необхідно для подорожі
02 Байден відмовився від ідеї зустрічатися з Зеленським: відома конкретна причина - ЗМІ
03 Професор Олександр Феськов: "Європейці їдуть лікуватися в Україну, адже якість в наших приватних клініках не гірша, ніж в Європі, але ціни - в рази нижчі"
04 "Вони виглядають жалюгідно": блогер вказав на комплекс Росії, що виявився під час скандалу з формою збірної України
05 Сергій Притула вийшов з партії «Голос» і повідомив, чи залишиться в політиці
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Стрілянина на місці ДТП: під Харковом напали на журналіста
Стрілянина на місці ДТП: під Харковом напали на журналіста
Нам важлива не реакція Росії, а відгук на презентацію форми в Україні, - УАФ
Нам важлива не реакція Росії, а відгук на презентацію форми в Україні, - УАФ
Незважаючи на затишшя: за добу на Донбасі постраждав один український захисник
Незважаючи на затишшя: за добу на Донбасі постраждав один український захисник
Ми є свідками, як два п'яних гопника-диктатора - Путін та Лукашенко розгулюють вулицями мирної Європи, - Ігор Кондратюк
Ми є свідками, як два п'яних гопника-диктатора - Путін та Лукашенко розгулюють вулицями мирної Європи, - Ігор Кондратюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся