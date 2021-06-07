Відомий дієтолог розповів, які продукти містять небезпечні трансжири і як їх вичислити

Найчастіше небезпечні для організму трансжири містяться в оброблених готових продуктах. Тому варто навчитися розпізнавати небезпечні продукти під час походу в магазин.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив кандидат медичних наук, доцент Олег Швець.

За його словами, найчастіше трансжири зустрічаються в:

кондитерських виробах,

випічці,

морозиві,

маргарині,

смаженій картоплі.

Точно не встановлено через якийсь час в організмі людини відбуваються зміни, які були викликані споживанням трансжирів.

На думку експерта, якщо людина з року в рік є продукти з трансжирами, то зміни в організмі будуть. Ось тільки ризик отримати проблеми з серцем з'являється не тільки від трансжирів, а й від тютюну і алкоголю.

Він вважає, що варто читати склад продуктів перед покупкою.

"Якщо написано, що в продукті присутня" частково гідрогенізований рослинний жир ", то цього не можна купувати 100%", - підкреслює Швець. Він також звертає увагу на те, що в країні зараз створюються нові закони щодо інформування споживачів про харчову продукцію. А тому, на упаковці все можуть приховати.

З огляду на дані факти доцент радить не вживати продукти з кондитерським жиром, оскільки це може бути той же трансжири.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про те, чи корисні молочні продукти.