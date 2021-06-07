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Учёные создали новый тип вакцины, способный победить COVID-19

Учёные создали новый тип вакцины, способный победить COVID-19
Оновлено 17:21 Сьогодні Телеграф

Вакцины на основе белковых субъединиц могут стать прорывом в борьбе с коронавирусом. Их разработка достигла стадии клинических испытаний. Есть надежда к концу текущего года получить разрешение на использование этих вакцин в США, Великобритании и Европе.

Более подробная информация о новом типе вакцины дана в статье на сайте National Public Radio, перевод которой предлагает "Телеграф".

Уже этим летом новый препарат против COVID-19 может стать доступным для всеобщего вакцинирования.

Это так называемая субъединичная белковая вакцина. Он работает несколько иначе, чем вакцины нынешнего поколения, разрешенные для использования в США. Она основана на хорошо изученной технологии и не требует специального охлаждения.

В общем, вакцины работают следующим образом:  они показывают иммунной системе человека что-то похожее на вирус, что на самом деле им не является. Считайте это предварительным предупреждением; если настоящий вирус когда-либо появится, иммунная система будет готова попытаться подавить его.

В случае коронавируса этим "чем-то" является один из белков вируса - белок спайка.

Вакцины, произведенные Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer, содержат генетические инструкции для спайкового белка, но клетки нашего тела сами должны производить этот белок.

Первая вакцина против COVID-19 на основе белковой субъединицы, вероятно, будет выпущена биотехнологической компанией Novavax. В отличие от трех вакцин, уже разрешенных в США, она содержит сам спайковый белок - его не нужно производить, он уже готов - вместе с адъювантом, который усиливает реакцию иммунной системы и делает защитную функцию вакцины еще более сильной.

Полученные таким образом вакцины на основе белковых субъединиц существуют уже давно. На рынке есть вакцины против гепатита В и коклюша, основанные на этой технологии.

В скором времени завершится крупное испытание эффективности вакцины Novavax COVID-19, проводимое с участием десятков тысяч добровольцев в США и Мексике. Грегори Гленн, президент по исследованиям и разработкам компании Novavax, заявил аудитории на недавнем вебинаре, организованном Международным обществом вакцин, что "мы ожидаем подачи заявки на получение разрешения на использование вакцины в Великобритании, США и Европе в третьем квартале".

Превращение растений в фабрики

Для производства вирусного белка Novavax использует гигантские чаны с клетками, выращенными в лаборатории. Но есть еще один способ сделать белок: посадить растения в теплице.

Такой подход используется канадской биотехнологической фирмой Medicago.

Используемые растения похожи на табак. Они были модифицированы и теперь содержат генетические инструкции по выработке вирусного белка.

Растения производят важный компонент - они создают липидную оболочку, которая окружает группу вирусных белков, причем белки выступают наружу.

"Растение будет собирать белок по форме, которая напоминает вирус", - говорит Натали Лэндри, исполнительный вице-президент Medicago по научным и медицинским вопросам. "Итак, если вы посмотрите на изображение, то увидите, что этот белок похож на вирус, но он не может вызвать никаких заболеваний. Но когда [его] вводят в качестве вакцины, ваше тело вызывает хороший иммунный ответ".

Ранние исследования показывают, что вакцина-кандидат от Medicago работает именно так, и компания настолько уверена в этих выводах, что уже начала крупное исследование на людях. В испытаниях может участвовать до 30 000 добровольцев в 11 странах.

Лэндри признает, что разработка вакцины Medicago COVID-19 отстает от других.

"Мы опаздываем, но все же мы идем вперед", - говорит она.

Еще один опоздавший - фармацевтический гигант Sanofi. Его белковая субъединичная вакцина против коронавируса также выращивается в клетках в лаборатории.

В конце прошлого года компания готовилась к проведению большого исследования эффективности вакцины, когда первые результаты в небольшой группе людей показали, что вакцина не вызывает иммунного ответа, который мог бы быть защитным.

"Особенно у пожилых людей, участвовавших в этом исследовании, он был не таким иммуногенным, как следовало бы", - говорит доктор Пол Гепферт из Университета Алабамы в Бирмингеме, который был одним из исследователей, участвовавших в этих ранних испытаниях. По его словам, проблема заключалась в неправильном расчете дозы вводимой вакцины.

"Таким образом, вместо того, чтобы дать 10 микрограммов дозы, они фактически давали один микрограмм", - говорит Гепферт.

Компания Sanofi устранила эту проблему и повторила первые исследования с хорошими результатами. В настоящее время компания набирает добровольцев для участия в более масштабном испытании.

Гепферт говорит, что будет хорошо, если все эти вакцины дойдут до потребителей. Но одно это не решит проблему вакцинации людей.

Почему? "Потому что вакцины, которые у нас есть сейчас, намного эффективнее наших самых смелых мечтаний", - говорит он. "И сейчас я живу в штате, где меня просто расстраивает, насколько медленным является внедрение вакцины".

Гепферт живет в Алабаме. Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, единственный штат, где вакцинация идет хуже, это Миссисипи.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Все по темі:

Вакцина, Коронавирус, Новая вакцина, Covid-19, белковые субъединицы.
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