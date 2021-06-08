Вчені створили новий тип вакцини, здатний перемогти COVID-19

Вакцини на основі білкових субодиниць можуть стати проривом в боротьбі з коронавірусом. Їх розробка досягла стадії клінічних випробувань. Є надія до кінця поточного року отримати дозвіл на використання цих вакцин в США, Великобританії і Європі.

Більш детальна інформація про новий тип вакцини дана в статті на сайті National Public Radio, переклад якої пропонує "Телеграф".

Вже цього літа новий препарат проти COVID-19 може стати доступним для загальної вакцинації.

Це так звана субодинична білкова вакцина. Вона працює трохи інакше, ніж вакцини нинішнього покоління, дозволені для використання в США. Вона заснована на добре вивченій технології і не вимагає спеціального охолодження.

Загалом, вакцини працюють таким чином: вони показують імунній системі людини щось схоже на вірус, що насправді ним не є. Вважайте це вчасним попередженням; якщо справжній вірус коли-небудь з'явиться, імунна система буде готова спробувати придушити його.

У разі коронавірусу цим "чимось" є один з білків вірусу - білок спайка.

Вакцини, вироблені Johnson & Johnson, Moderna і Pfizer, містять генетичні інструкції для спайкового білка, але клітини нашого тіла самі повинні виробляти цей білок.

Перша вакцина проти COVID-19 на основі білкової субодиниці, ймовірно, буде випущена біотехнологічною компанією Novavax. На відміну від трьох вакцин, вже дозволених в США, вона містить сам спайковий білок - його не треба виробляти, він вже готовий - разом з ад'ювантом, який підсилює реакцію імунної системи і робить захисну функцію вакцин ще сильнішою.

Отримані таким чином вакцини на основі білкових субодиниць існують вже давно. На ринку є вакцини проти гепатиту В і коклюшу, засновані на цій технології.

Незабаром завершиться велике випробування ефективності вакцини Novavax COVID-19, що проводиться за участю десятків тисяч добровольців в США і Мексиці. Грегорі Гленн, президент з досліджень і розробок компанії Novavax, заявив аудиторії на недавньому вебінарі, організованому Міжнародним товариством вакцин, що "ми очікуємо подачі заявки на отримання дозволу на використання вакцини в Великобританії, США і Європі в третьому кварталі".

Перетворення рослин на фабрики

Для виробництва вірусного білка Novavax використовує гігантські чани з клітинами, вирощеними в лабораторії. Але є ще один спосіб зробити білок: посадити рослини в теплиці.

Такий підхід використовується канадської біотехнологічної фірмою Medicago.

Рослини, що використовуються, схожі на тютюн. Вони були модифіковані і тепер містять генетичні інструкції з вироблення вірусного білка.

Рослини виробляють важливий компонент - вони створюють ліпідну оболонку, яка оточує групу вірусних білків, причому білки виступають назовні.

"Рослина буде збирати білок за формою, яка нагадує вірус", - каже Наталі Лендрі, виконавчий віце-президент Medicago з наукових і медичних питань. "Отже, якщо ви подивитеся на зображення, то побачите, що цей білок схожий на вірус, але він не може викликати ніяких захворювань. Але коли [його] вводять в якості вакцини, ваше тіло дає хорошу імунну відповідь ".

Ранні дослідження показують, що вакцина-кандидат від Medicago працює саме так, і компанія настільки впевнена в цих висновках, що вже почала велике дослідження на людях. У випробуваннях може брати участь до 30 000 добровольців в 11 країнах.

Лендрі визнає, що розробка вакцини Medicago COVID-19 відстає від інших.

"Ми запізнюємося, але все ж таки ми йдемо вперед", - говорить вона.

Ще один, хто трохи запізнюється - фармацевтичний гігант Sanofi. Його білкова субодинична вакцина проти коронавірусу також вирощується в клітинах в лабораторії.

В кінці минулого року компанія готувалася до проведення великого дослідження ефективності вакцини, коли перші результати в невеликій групі людей показали, що вакцина не викликає імунної відповіді, який міг би бути захисним.

"Особливо у людей похилого віку, які брали участь в цьому дослідженні, він був не таким імуногенним, як слід було б", - говорить доктор Пол Гепферт з Університету Алабами в Бірмінгемі, який був одним з дослідників, які брали участь в цих ранніх випробуваннях. За його словами, проблема полягала в неправильному розрахунку дози введеної вакцини.

"Таким чином, замість того, щоб дати 10 мікрограмів дози, вони фактично давали один мікрограм", - каже Гепферт.

Компанія Sanofi усунула цю проблему і повторила перші дослідження з хорошими результатами. В даний час компанія набирає добровольців для участі в більш масштабному випробуванні.

Гепферт каже, що буде добре, якщо всі ці вакцини дійдуть до споживачів. Але лише це не вирішить проблему вакцинації людей.

Чому? "Тому що вакцини, які у нас є зараз, набагато ефективніші за наші найсміливіші мрії", - говорить він. "І зараз я живу в штаті, де мене просто засмучує, наскільки повільним є впровадження вакцини".

Гепферт живе в Алабамі. Згідно з останніми даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, єдиний штат, де вакцинація йде гірше, це Міссісіпі.