США схвалили новий препарат від хвороби Альцгеймера: що про нього відомо

У пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера, з'явилася невелика надія. Йдеться про новий препарат, схвалений в США.

Видання Aljazeera публікує статтю, в якій розповідає про розробку і застосування нових ліків. "Телеграф" пропонує вам познайомитись з її перекладом.

У понеділок представники міністерства охорони здоров'я США схвалили нові ліки від хвороби Альцгеймера - вперше майже за 20 років - давши надію 6,2 млн американців і багатьом іншим людям у всьому світі у віці старше 65 років, які страждають на хворобу головного мозку.

Управління з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) оголосило, що схвалило ліки під назвою "Aducanumab" для пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Це єдиний препарат, схвалений регулюючими органами США для лікування основної причини захворювання - накопичення жирового нальоту в головному мозку. Клінічні випробування нового препарату, розробленого компанією Biogen Inc, показали зменшення бляшок, що допомагає уповільнити ослаблення розумових здібностей.

Однак схвалення препарату Управлінням по санітарному нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) викликає суперечки через попередження незалежних експертів про те, що лікування не працює. FDA вимагає від компанії Biogen проведення додаткових клінічних випробувань для підтвердження очікуємого ефекту від препарату.

Групи, що представляють пацієнтів з хворобою Альцгеймера і їх родини, заявили, що будь-яка нова терапія - навіть та, яка приносить лише невелику користь – вимагає підтвердження і схвалення.

Компанія Biogen не розкрила ціну відразу, хоча за оцінками аналітиків, лікування протягом року може потребувати від 30 до 50 тис доларів.

Попередній аналіз, проведений некомерційним Інститутом клініко-економічної експертизи, показав, що ліки мають коштувати від 2,5 до 8,3 тис доларів на рік. Це буде хороша вартість, враховуючи "невелике загальне поліпшення здоров'я", про що говорять дослідження компанії.

Нові ліки виготовлено з живих клітин, які потрібно буде вводити шляхом інфузії в кабінеті лікаря або в лікарні. Асоціація з боротьби з хворобою Альцгеймера привітала це рішення як історичний крок вперед.

Дослідники не до кінця розуміють, що викликає хворобу Альцгеймера, але є широка згода з тим, що бляшка в головному мозку, на яку впливає "Aducanumab" , є лише одним з факторів.

Все більше даних свідчить про те, що сімейний анамнез, освіта і хронічні стани, такі як діабет і хвороби серця, також можуть відігравати певну роль у схильності до захворювання.

"Це лише одна частина головоломки, і я думаю, що всі інші варіанти також необхідно перевірити і вивчити", - сказав виданню "Associated Press" доктор Рональд Петерсен, фахівець з деменції з клініки Майо, який консультував компанію Biogen і інших виробників ліків.

У листопаді незалежна група неврологічних експертів Управління з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами одноголосно відповіла "ні" на низку питань про те, чи була доведена ефективність препарату даними єдиного звіту, представленого компанією Biogen.

Компанія Biogen призупинила два дослідження препарату в 2019 році після того, як невтішні результати показали, що "Aducanumab", який продається компанією Biogen під назвою "Aduhelm", не зможе істотно уповільнити зниження розумової й функціональної активності у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.