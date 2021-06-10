Аспірин при коронавірусі: вчені розвіяли міф про популярний засіб під час COVID-19

Британські медики зробили важливу заяву про лікування ковіда аспірином, який включений до медичних протоколів у багатьох країнах. Згідно масштабному дослідженню, ці ліки не покращують виживання госпіталізованих з COVID-19, і призначати їх, якщо такий пацієнт не приймав препарат з інших причин до коронавірусу, немає потреби.

Про це з посиланням на експертів з Оксфордського університету пише CNBC.

Повідомляється, що з листопада 2020 року по березень 2021 року в дослідженні британців брали участь близько 15 000 пацієнтів: 7351 отримував аспірин (150 мг раз на добу), а 7541 чоловік лікувався без цього препарату.

Тепер медики рапортують, що їм не вдалося довести, що аспірин хоч якось знижує ризики і вберігає інфікованих від смерті або апарату ШВЛ. Значущої різниці в 28-денній смертності (17% в групі "аспірин" і 17% - в плацебо-групі) експерти не побачили.

Втім, у тих пацієнтів, які приймали аспірин в лікарні, тривалість госпіталізації була трохи коротшою (на 1%).

Нагадаємо, медики, які зараз рятують пацієнтів з коронавірусом в Індії, виявили нові симптоми, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з місцевим штамом ковіда "Дельта".