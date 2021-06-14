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Понеділок, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу

На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу
10:00 Сьогодні Телеграф

По сусідству з Україною - в РФ - новий спалах коронавірусу в зв'язку з безліччю не вивчених раніше російських мутацій.

Про це заявили керівники науково-дослідного центру ім. Гамалії Олександр Гінзбург і Денис Логунов, повідомляє ТАСС.

Згідно з даними системи моніторингу штамів, зараз циркулює дуже багато змінених варіантів коронавірусу: не британських чи індійських, а саме російських.

Гінцбург каже, що нові мутації коронавірусу були виявлені як в різних регіонах Росії, так і окремо в Москві.

Відзначимо, що в РФ почалося стрімке зростання захворюваності COVID-19. В останні дні кількість хворих за добу перевищила 15 тис осіб. У Москві ввели жорсткий карантин з великими штрафами за його недотримання.

Нагадаємо, британські медики зробили важливу заяву про лікування ковіда аспірином, який включений до медичних протоколів у багатьох країнах.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Москва, Росія, Коронавірус, Нові штами.
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