На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу

По сусідству з Україною - в РФ - новий спалах коронавірусу в зв'язку з безліччю не вивчених раніше російських мутацій.

Про це заявили керівники науково-дослідного центру ім. Гамалії Олександр Гінзбург і Денис Логунов, повідомляє ТАСС.

Згідно з даними системи моніторингу штамів, зараз циркулює дуже багато змінених варіантів коронавірусу: не британських чи індійських, а саме російських.

Гінцбург каже, що нові мутації коронавірусу були виявлені як в різних регіонах Росії, так і окремо в Москві.

Відзначимо, що в РФ почалося стрімке зростання захворюваності COVID-19. В останні дні кількість хворих за добу перевищила 15 тис осіб. У Москві ввели жорсткий карантин з великими штрафами за його недотримання.

Нагадаємо, британські медики зробили важливу заяву про лікування ковіда аспірином, який включений до медичних протоколів у багатьох країнах.