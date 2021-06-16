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Середа, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Чи можна вагітним вакцинуватися від коронавірусу і який препарат краще вибрати

Чи можна вагітним вакцинуватися від коронавірусу і який препарат краще вибрати
05:50 Сьогодні Телеграф

У МОЗ України відповіли на питання, чи можна вакцинуватися проти коронавірусу вагітним жінкам і годуючим мамам.

На офіційній сторінці міністерства в "Фейсбуці" зазначається, що жінки в положенні можуть важче переносити COVID-19. Крім того, вони не брали участі в клінічних дослідженнях вакцин від коронавірусу.

Втім, продовжують в МОЗ, наявні антіковідні вакцини не містять живого мікроорганізму і в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Тому, якщо жінка має високий ризик захворіти COVID-19, потрібно обговорити можливість вакцинації з доктором, і якщо користь перевищує ризики, то можна зробити щеплення виключно мРНК-вакциною. В Україні це Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Експерти кажуть, що годуючі мами можуть щепитися і іншими вакцинами, в тому числі і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Варто також відзначити, що в інструкції вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, щеплення нею вагітних і жінок, які годують грудним молоком, значаться під забороною.

Нагадаємо, по сусідству з Україною - в РФ - новий спалах коронавірусу в зв'язку з безліччю не вивчених раніше російських мутацій.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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МОЗ, Вакцинация, Вагітні, Коронавірус.
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