Чи можна вагітним вакцинуватися від коронавірусу і який препарат краще вибрати

У МОЗ України відповіли на питання, чи можна вакцинуватися проти коронавірусу вагітним жінкам і годуючим мамам.

На офіційній сторінці міністерства в "Фейсбуці" зазначається, що жінки в положенні можуть важче переносити COVID-19. Крім того, вони не брали участі в клінічних дослідженнях вакцин від коронавірусу.

Втім, продовжують в МОЗ, наявні антіковідні вакцини не містять живого мікроорганізму і в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Тому, якщо жінка має високий ризик захворіти COVID-19, потрібно обговорити можливість вакцинації з доктором, і якщо користь перевищує ризики, то можна зробити щеплення виключно мРНК-вакциною. В Україні це Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Експерти кажуть, що годуючі мами можуть щепитися і іншими вакцинами, в тому числі і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Варто також відзначити, що в інструкції вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, щеплення нею вагітних і жінок, які годують грудним молоком, значаться під забороною.

Нагадаємо, по сусідству з Україною - в РФ - новий спалах коронавірусу в зв'язку з безліччю не вивчених раніше російських мутацій.