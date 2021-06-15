Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer

ВООЗ всерйоз перейнялася можливими побічними ефектами після вакцинації від коронавірусу препаратом від Pfizer/BioNTech. Експерти вивчатимуть взаємозв'язок між випадками міокардиту (запалення серцевого м'яза) і щепленням мРНК-вакциною.

Про це повідомила помічник голови ВООЗ Маріанджела Сімао.

"Ми з'ясовуємо, чи є міокардит наслідком вакцинації або взаємозв'язку немає", - пояснила представник ВООЗ.

Вона каже, що дана інформація надходить від колег з США і Ізраїлю - рекордсменів по вакцинації Pfizer/BioNTech.

Коли експерти ВООЗ проведуть відповідне дослідження, обіцяють опублікувати його результати на офіційному сайті.

Нагадаємо, в Ізраїлі з грудня 2020 по травень 2021 зареєстрували 275 осіб з міокардитом серед 5 мільйонів тих, що пройшли вакцинацію.