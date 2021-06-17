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Четвер, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Рецидив коронавірусу: вчені розповіли, хто може перехворіти COVID-19 повторно

Рецидив коронавірусу: вчені розповіли, хто може перехворіти COVID-19 повторно
04:19 Сьогодні Телеграф

Американські вчені, проаналізувавши базу даних медичних карток коронавірусних пацієнтів, відповіли на питання, хто може захворіти COVID-19 повторно.

Про це йдеться в статті медичного порталу medRxiv.org.

Експерти кажуть, що навіть при негативному ПЛР-тесті немає гарантії того, що людина повністю вилікувалася від ковіда. Мовляв, симптомів вже немає, проте вірус все одно залишається в крові.

Таким чином, продовжують американські фахівці, коронавірус може рецидивувати навіть у тієї людини, яка нібито видужала. І в групі ризику можуть бути чоловіки із зайвою вагою старше 64 років, курці, люди з імунними порушеннями, а також гіпертоніки і діабетики.

Нагадаємо, українські журналісти знайшли дивні речі в свідоцтві про вакцинацію від коронавірусу, яке викликало чимало запитань.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, Дослідження, Коронавірус, Ковід, Повторне інфікування.
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