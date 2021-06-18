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П'ятниця, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Ще більш заразний і небезпечний: виявили новий штам COVID-19, який атакував 29 країн

Ще більш заразний і небезпечний: виявили новий штам COVID-19, який атакував 29 країн
05:30 Сьогодні Телеграф

Експерти ВООЗ повідомляють про нову, не до кінця вивчену мутацію COVID-19 під назвою Лямбда, яка активно поширюється в світі.

Про це йдеться на сайті організації.

Повідомляється, що вчені ще не до кінця вивчили новий штам, який виник в Південній Америці, але схильні вважати, що він більш небезпечний, ніж інші. Відомо, що Лямбда атакував 29 країн і дуже швидко поширюється: більше 80% заражених жителів Перу були інфіковані саме цим варіантом.

Фахівці ВООЗ вважають, що Лямбда містить мутації, які можуть підвищити заразність вірусу або посилити його стійкість до антитіл.

Нагадаємо, американські вчені, проаналізувавши базу даних медичних карток коронавірусних пацієнтів, відповіли на питання, хто може захворіти COVID-19 повторно.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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ВООЗ, Коронавірус, Південна Америка, Лямбда, Штами.
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