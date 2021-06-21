В Індії підтвердили появу нової мутації коронавірусу: наскільки вона небезпечна

МОЗ Індії підтвердив те, що в центральному штаті Махараштра бушує нова мутація коронавірусу delta+.

Заяву влади цитує місцеве ЗМІ The Hindustan Times.

Повідомляється, що delta+ поки не відносять до штаму, що викликає заклопотаність. Їм інфіковано всього 20 громадян Індії, і зараз він цікавий для вивчення. Але лише до тих пір, поки його не кваліфікують як небезпечний.

Відзначимо, що всього в Індії перехворіло коронавірусом 29,8 млн осіб, з яких понад 386 тисяч хворих померло. Мутований в Індії штам delta зараз домінує в усьому світі.

Нагадаємо, в сусідній РФ ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися. Так, в Санкт-Петербурзі пацієнтів з COVID розмістили прямо в коридорі.