Що робити, якщо не виходить зробити другий укол вакцини вчасно: українцям дали відповідь

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Вівторок, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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10:00 Сьогодні Телеграф

У МОЗ України відповіли на одне з наймасовіших питань українців про вакцинацію проти коронавірусу: коли потрібно робити друге щеплення, щоб завершити процес, і чи можна відхилитися від рекомендованих дат?

Всі нюанси відомство розписало на своїй сторінці в "Фейсбуці".

Так, друге щеплення від COVID-19 в залежності від виробника вакцини потрібно робити в такі терміни:

- Comirnaty/ Pfizer-BioNTech - 21-28 днів

- CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 днів

- Oxford / AstraZeneca - 12 тижнів.

"Вікно", в яке можна зробити щеплення пізніше, для двох останніх вакцин становить тиждень.

МОЗ рекомендує робити щеплення в терміни. Але якщо з якоїсь причини людина пропустила другий етап вакцинації, слід його завершити якомога швидше.

Нагадаємо, в Білому домі назвали країни, які в червні отримають від США вакцину проти коронавірусу COVID-19. У переліку таких держав є і Україна.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

МОЗ, Вакцинация, Щеплення, Коронавірус.
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