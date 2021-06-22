Що робити, якщо не виходить зробити другий укол вакцини вчасно: українцям дали відповідь

У МОЗ України відповіли на одне з наймасовіших питань українців про вакцинацію проти коронавірусу: коли потрібно робити друге щеплення, щоб завершити процес, і чи можна відхилитися від рекомендованих дат?

Всі нюанси відомство розписало на своїй сторінці в "Фейсбуці".

Так, друге щеплення від COVID-19 в залежності від виробника вакцини потрібно робити в такі терміни:

- Comirnaty/ Pfizer-BioNTech - 21-28 днів

- CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 днів

- Oxford / AstraZeneca - 12 тижнів.

"Вікно", в яке можна зробити щеплення пізніше, для двох останніх вакцин становить тиждень.

МОЗ рекомендує робити щеплення в терміни. Але якщо з якоїсь причини людина пропустила другий етап вакцинації, слід його завершити якомога швидше.

Нагадаємо, в Білому домі назвали країни, які в червні отримають від США вакцину проти коронавірусу COVID-19. У переліку таких держав є і Україна.