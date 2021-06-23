Як перенести сильну спеку: названі прості поради (інфографіка)

Літо в Україні не дивлячись на невеликі дощі буде вельми спекотне.
Так, "Телеграф" вирішив зібрати топ порад, як пережити спеку:
- варто скоротити час перебування на вулиці, особливо з 12 до 15 годин,
- одягати світлий одяг з натуральних тканин,
- носити головні убори і сонцезахисні окуляри,
- робити вологе прибирання в приміщеннях,
- вживати продукти, які легко засвоюються - фрукти, овочі,
- уникати прямих сонячних променів і триматися в тіні,
- пити від 2 до 3 літрів води на добу,
- не зловживати кондиціонером,
- не зловживати алкоголем,
- приймати прохолодний душ кілька разів за день,
- користуватися кремом для захисту від сонця.
Нагадаємо, що раніше синоптики здивували українців, розповівши про погоду в країні до кінця тижня.