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Четвер, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Дельта-штам коронавіруса косить молодь: хто в зоні ризику

Дельта-штам коронавіруса косить молодь: хто в зоні ризику
Оновлено 22:39 Сьогодні Телеграф

У Великобританії набув поширення дельта-варіант коронавіруса. Повідомляють про поширення його серед молоді та людей невакцинованих.

У статті на сайті "BusinessInsider" представлена більш детальна інформація про цей різновид COVID-19. З перекладом статті вас знайомить "Телеграф".

Дельта-варіант, вперше виявлений в Індії, поширився в Великобританії, де він тепер є причиною понад 95% випадків захворювань. Цей варіант також швидко перебирається в США, де на його частку вже припадає понад 20% встановлених випадків зараження, а час подвоєння складає близько двох тижнів.

Епідеміолог Королівського коледжу Тім Спектор заявив, що симптоми дельта-варіанту можуть значно відрізнятися про тих, які ми звикли очікувати.

Його останнє дослідження показує, що головний біль і нежить тепер є двома провідними індикаторами інфекції COVID-19 в Великобританії, особливо серед молоді та людей частково вакцинованих.

Дослідження Тіма Спектора засноване на щоденних даних про захворювання більше мільйона осіб по всій Великобританії, які кожен день заходять в його додаток і повідомляють про своє самопочуття. Згідно даним дослідження, близько 19 тис чоловік у Великобританії зараз інфікуються COVID-19 кожен день. Більшість з них молоді люди, і більшість також в повному обсязі вакциновані.

"Вірус еволюціонував, став більш заразним, як це і буває з багатьма вірусами", - сказав Спектор, зазначивши, що дельта-варіант може бути приблизно в два рази більш заразним, ніж його ранні попередники, причому кожна людина, яка заразилася ним , передає його приблизно шести іншим особам.

"Поки немає вагомих доказів того, що цей варіант більш небезпечний або смертельний, але через його додаткову липкість він продовжує пробиватися", - сказав він.

Більш легкі симптоми

Згідно з останніми даними, з 19 червня рівень захворюваності COVID-19 в Великобританії на даний момент є най високим у віковій групі від 20 до 29 років.

"Ми спостерігаємо це в основному у нещеплених молодих людей, на них припадає три чверті випадків", - сказав Спектор. "Навряд чи знайдеться хтось старше 60 років без щеплення".

Більшість людей з позитивним результатом тесту на COVID-19 в Великобританії також страждають від традиційних ознак сильної застуди - головних болів, нежиті і болю в горлі - а не від більш ранніх контрольних симптомів COVID-19: задишки або втрати смаку.

Однак складно сказати, чи дійсно дельта-варіант стає більш легким захворюванням, або ж COVID-19 виявляється саме так серед молоді, здорових людей і тих, хто користується захисними вакцинами.

"Ми сподіваємося, що він стане м'якше", - сказав Спектор. "Так що він стане схожим на застуду".

Найздібніший, найшвидший і пристосований варіант

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я погоджуються з Тімом Спектором в тому, що це ще одна причина для швидкої вакцинації більшого числа найбільш вразливих людей в світі.

"Дельта-варіанті - найздібніший, найшвидший і найпристосованіший", - заявив у понеділок Майк Райан, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я, підкресливши, що вакцини як і раніше "надають високий захист від госпіталізації і смерті", навіть при розгляді їх дії на варіанти вірусу.

"Цей конкретний дельта-варіант швидше, він краще пристосовується", - сказав Райан. "І тепер ми зможемо захистити цю групу людей".

У Великобританії майже три чверті дорослих отримали обидва щеплення від COVID-19, що дає їм надійний захист від важкої хвороби COVID-19. Але поки лише у 16 штатах США 70% дорослих отримали якийсь захист від вірусу.

"Цей вірус не збирається легко здаватися". - сказав Спектор. "Я не думаю, що ми можемо бути дуже задоволеними, особливо в районах США, де високий рівень невакцинації".

Директор Центру контролю і профілактики захворювань доктор Рошель Валенська підкреслила на брифінгу в Білому домі, присвяченому COVID-19 у вівторок, що "майже кожній смерті" від COVID-19 в США тепер можна запобігти. Але на посилення захисту може знадобитися багато часу, і гонка з усе більш пристосованими варіантами ще не закінчена.

Раніше "Телеграф" писав, що "З’явиться новий штам коронавірусу, що зможе заражати людей, які перехворіли": імунолог Борис Донськой.

 

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Covid-19, дельта-варіант коронавіруса, дельта-штам.
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