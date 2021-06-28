Експерт з Уханю розповіла, що могло посилити коронавірус до масштабів пандемії

Коронавірус, який бушує в світі, міг бути посилений штучним способом.

Про це заявила вчений-вірусолог Даніель Андерсон, яка була співробітником лабораторії інституту вірусології в китайському місті Ухань до листопада 2019 року, пише Bloomberg.

За словами експерта, походження ковіда - природне. Однак вона не виключає і дві інші версії, пов'язані одна з одною: поширення вірусу з лабораторії в Ухані і його посилення вченими.

Андерсон говорить, що хоч стандарти наукового співтовариства зовсім обмежують подібні дослідження, роботи з посилення вірусів насправді проводяться. Втім, "зелене світло" повинні дати на багатьох рівнях. Наприклад, так було з вірусом SARS-CoV-1: в 2002-2004 роках він кілька разів залишав захищені зони і спровокував серйозні спалахи з летальним результатом.

Нагадаємо, тільки в понеділок, 21 червня, Міністерство охорони здоров'я Індії заявило про нову мутацію під назвою delta+, як через два дні з'явилася інформація, що цей вірус поширюється в 9 країнах. Більш того, даний штам може бути стійкий до вакцин.