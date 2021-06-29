Вчені заявили про нову хворобу, яка розвивається після коронавірусу мутації Дельта

В Індії діти і підлітки, які перенесли штам Дельта, через час почали хворіти небезпечним мультисистемним запальним синдромом.

Про це інформує The Times of India.

Повідомляється, що хвороба проявляється через місяць-півтора після одужання від ковіду. Професор Інституту медичної освіти в Чандигархі Джаяшрі говорить про те, що синдрому вже рік, однак тепер вони виявляють все більше випадків такого побічного ефекту після коронавірусу.

У маленьких пацієнтів спостерігаються такі симптоми, як лихоманка, слабкість, висип, кон'юнктивіт, а також можуть бути діарея, блювота і знижений тиск.

Нагадаємо, коронавірус, який бушує в світі, міг бути посилений штучним способом. Про це заявила вчений-вірусолог Даніель Андерсон, яка була співробітником лабораторії інституту вірусології в китайському місті Ухань до листопада 2019 року.