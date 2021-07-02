Україна готується до найбільшого спалаху COVID-19: головний санітарний лікар озвучив найгірший сценарій

У МОЗ України вже почали готуватися до найгіршого сценарію осінньої хвилі коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

За словами чиновника, в 2020 році осіння хвиля ковіду в Україні була найвищою в історії цього вірусу. Однак індійський штам Дельта, продовжує Кузін, викликає на 30-40% більше госпіталізацій, і, відповідно, може бути куди серйозніший за торішний спалах.

"Але це найгірший сценарій. За рахунок вакцинації або адекватного епідеміологічного нагляду це можна буде зменшувати", - говорить санітарний лікар.

Зараз МОЗ працює в декількох напрямках реагування, щоб не допустити вищеописаний сценарій в Україні. Зокрема, медики прискорюють темпи вакцинації, за літо намагаючись прищепити максимальну кількість людей.

Крім того, чиновники перевірятимуть готовність і роботу дитячих інфекціонок, так як Дельта більше інших штамів вражає підлітків.

Також буде існувати оновлений алгоритм епідеміологічного нагляду.

"Мова йде про детальне епідемрозслідування кожного такого випадку (штам Дельта- ред.), зареєстрованого на території країни", - пояснює Ігор Кузін.

Нагадаємо, з 2 липня в Україні почався карантин, введений Кабміном для протидії поширенню індійського штаму коронавірусу "Дельта", який вже зафіксували в нашій країні.