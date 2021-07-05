Скачать
Вівторок, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія шантажує і погрожує країнам через Україну: в МЗС розповіли подробиці
Росія шантажує і погрожує країнам через Україну: в МЗС розповіли подробиці
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня
У Росії зник літак з 29 людьми на борту: подробиці НП
У Росії зник літак з 29 людьми на борту: подробиці НП
Гарна новина для українців: популярний європейський курорт дозволить в'їзд щепленим вакциною Covishield
Гарна новина для українців: популярний європейський курорт дозволить в'їзд щепленим вакциною Covishield

В Європі запустили сертифікати вакцинації COVID-19, але з цього приводу виникли проблеми

В Європі запустили сертифікати вакцинації COVID-19, але з цього приводу виникли проблеми
22:43 Пн, 5 Липень 2021 Телеграф

Пандемія, що торкнулася усього світу, внесла свої корективи в життя людей. Країни ЄС для того, щоб захистити себе, ввести в дію цифровий сертифікат вакцинації.

Стаття на сайті "Politico.eu" розказує про те, як пройшов запуск в дії цього документа. "Телеграф" пропонує познайомитися з її перекладом.

На Північному вокзал Парижу довга черга з пасажирів  високошвидкісного поїзду з Брюсселю підійшла до поліцейських, які перекрили доступ до виходу.

Кожна людина показувала свій документ, що засвідчує особистість, а також копії або додатки для смартфонів з QR-кодом, що свідчать про те, що вони пройшли тестування на COVID, були вакциновані або вже перехворіли на коронавірус, щоб її пропустили до французької столиці.

Це означало, перший день дії сертифікатів COVID ЄС почався. Європейська комісія, яка поквапилася, щоб підготовити їх до літа, відзначила старт їх використання.

"Європейський Союз робить все для своїх громадян", - говорить у своїй заяві президент Комісії Урсула фон дер Ляєн "Ми допомагаємо європейцям повернути ту свободу, яку вони цінують, якою дорожать".

Всі країни тепер підключені до онлайн-шлюзу, який дозволяє владі перевіряти дані в сертифікатах, і всі країни-члени ЄС, окрім Ірландії, видають подібні документи.

Як повідомляє в четвер представник Комісії, механізм видачі сертифікатів не працює ще повністю у Словаччині, Данії, Іспанії, Фінляндії, Мальті та Швеції. Більшість країн ЄС запустили сертифікати раніше, і, за даними Комісії, вже було генеровано більше 200 мільйонів пропусків.

В принципі, пропуски допомагають мандрівникам обходити складні процедури тестування і вимоги карантину, хоча країни-члени ЄС як і раніше можуть обмежувати поїздки, якщо вони відчують, що в цьому є необхідність для захисту здоров’я своїх громадян.

В оновленому керівництві щодо подорожей країни ЄС погоджуються з тим, що подорожуючі, які можуть довести, що вони мають імунітет, через повну вакцинацію, або недавно перенесеній інфекції COVID, мають бути звільнені від таких обмежень. Для більшості інших туристів негативного тесту перед від'їздом має бути достатньо, щоб вважати їх безпечними. Хоча, звичайно же, слід брати до уваги ступень ризику для здоров'я в тому районі, звідкіля вони прибувають.

Але оформлення вказаних документів не означає, що всі проблеми вичерпані.

На цьому тижні в Німеччині внесли в Португалію до списку "Зони поширення дельта-варіанту вірусу" після того, там як зросла кількість випадків зараження дельта-варіантом коронавірусу. Ця відмітка спричинила заборону на в'їзд до Німеччини для іноземців та жорсткі обмеження для жителів Німеччини, що повертаються додому з Португалії, незалежно від їхнього статусу вакцинації.

Німеччина заявила, що робить це в рамках процесу "екстреного гальмування поширення вірусів". Ці дії, передбачаються в керівництві з подорожей, дозволяючи країнам відновити обмеження - навіть для вакцинованих мандрівників - якщо цього вимагатиме ступінь поширення нової мутації вірусу.

Комісія стверджує, що країни повинні покладатися на заходи тестування і карантину, а не на заборони на поїздки. Представник комісії заявив, що заходи, прийняті Німеччиною, "не здаються повністю відповідними" рекомендаціям ЄС щодо поїздок.

Є побоювання, що інші країни можуть задіяти такі ж екстрені заходи через поширення нових варіантів вірусу. Повідомляється, що Бельгія також розглядає можливість обмеження поїздок з Португалії, щоб уповільнити поширення дуже заразного так званого дельта-варіанту.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив в четвер, що обмеження Берліна на поїздки з Португалії, а також з Великобританії можуть бути короткочасними на тлі очікувань, що дельта-варіант буде домінувати в Німеччині в кінці цього місяця. Європейський центр профілактики та контролю захворювань передбачив, що до кінця серпня 90 відсотків інфекцій в ЄС можуть бути пов'язані з цим варіантом.

Представник Комісії заявив у четвер, що, незважаючи на сумніви з приводу обмежень на поїздки в Німеччину, введення сертифікатів вакцинації можна вважати доконаним. "Якщо врахувати, що на даному етапі ми не отримали від інших країн-членів інформації, що вони мають намір накласти додаткові обмеження на власників сертифікатів".

Проблеми адаптації нової системи

Туристична індустрія попереджає про "серйозні операційних ризики" в тому, як країни проводять перевірки сертифікатів COVID, особливо про небезпеку створення довгих черг, які пов'язані з власними ризиками для здоров'я.

Але генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в четвер висловив сподівання, що рух буде "в значній мірі безперебійним". Він дійсно скаржився на свою рідну Ірландію, яка затримала видачу сертифікатів до 19 липня.

"Чи повинні ми сказати [мандрівникам] в бельгійському Шарлеруа, що вони не зможуть летіти в Дублін? Або ми доставимо їх в Дублін, а там ви повідомите їм, що ви все одно не приймаєте їх цифровий зелений сертифікат, в якому говориться, що вони вакциновані?", - він запитав.

На даний момент тільки країни ЄС, Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн зареєструвалися на використання європейських сертифікатів COVID. За словами представника комісії, робота зі Швейцарією "триває" і, як очікується, завершиться "в найближчий час". Також є плани визнати сертифікати інших країн; але в цьому випадку влада кожної країни повинна перевіряти докази вакцинації мандрівників.

Це вже призвело до плутанини для британських туристів, які намагаються приїхати на Мальту з цифровим пропуском на вакцинацію, але замість цього їх попросили паперову версію документа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 503

Все по темі:

паспорт вакцинації, сертифікат COVID.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Європі запустили сертифікати вакцинації COVID-19, але з цього приводу виникли проблеми
02 Україна знову несе втрати на Донбасі: один воїн загинув, трьох поранено
03 Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Не було ні вітру, ні дощу: в Харкові величезний клен впав на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони і вікна (фото, відео)
Не було ні вітру, ні дощу: в Харкові величезний клен впав на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони і вікна (фото, відео)
У Донецьку підлітки &quot;спаплюжили&quot; і спалили футболку з &quot;гербом ДНР&quot;: як їх покарали
У Донецьку підлітки "спаплюжили" і спалили футболку з "гербом ДНР": як їх покарали
У Черкасах іноземець відкрив стрілянину на території лікарні (фото)
У Черкасах іноземець відкрив стрілянину на території лікарні (фото)
Прогноз погоди на тиждень: в Україну йде антициклон
Прогноз погоди на тиждень: в Україну йде антициклон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся