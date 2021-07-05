В Європі запустили сертифікати вакцинації COVID-19, але з цього приводу виникли проблеми

Пандемія, що торкнулася усього світу, внесла свої корективи в життя людей. Країни ЄС для того, щоб захистити себе, ввести в дію цифровий сертифікат вакцинації.

Стаття на сайті "Politico.eu" розказує про те, як пройшов запуск в дії цього документа. "Телеграф" пропонує познайомитися з її перекладом.

На Північному вокзал Парижу довга черга з пасажирів високошвидкісного поїзду з Брюсселю підійшла до поліцейських, які перекрили доступ до виходу.

Кожна людина показувала свій документ, що засвідчує особистість, а також копії або додатки для смартфонів з QR-кодом, що свідчать про те, що вони пройшли тестування на COVID, були вакциновані або вже перехворіли на коронавірус, щоб її пропустили до французької столиці.

Це означало, перший день дії сертифікатів COVID ЄС почався. Європейська комісія, яка поквапилася, щоб підготовити їх до літа, відзначила старт їх використання.

"Європейський Союз робить все для своїх громадян", - говорить у своїй заяві президент Комісії Урсула фон дер Ляєн "Ми допомагаємо європейцям повернути ту свободу, яку вони цінують, якою дорожать".

Всі країни тепер підключені до онлайн-шлюзу, який дозволяє владі перевіряти дані в сертифікатах, і всі країни-члени ЄС, окрім Ірландії, видають подібні документи.

Як повідомляє в четвер представник Комісії, механізм видачі сертифікатів не працює ще повністю у Словаччині, Данії, Іспанії, Фінляндії, Мальті та Швеції. Більшість країн ЄС запустили сертифікати раніше, і, за даними Комісії, вже було генеровано більше 200 мільйонів пропусків.

В принципі, пропуски допомагають мандрівникам обходити складні процедури тестування і вимоги карантину, хоча країни-члени ЄС як і раніше можуть обмежувати поїздки, якщо вони відчують, що в цьому є необхідність для захисту здоров’я своїх громадян.

В оновленому керівництві щодо подорожей країни ЄС погоджуються з тим, що подорожуючі, які можуть довести, що вони мають імунітет, через повну вакцинацію, або недавно перенесеній інфекції COVID, мають бути звільнені від таких обмежень. Для більшості інших туристів негативного тесту перед від'їздом має бути достатньо, щоб вважати їх безпечними. Хоча, звичайно же, слід брати до уваги ступень ризику для здоров'я в тому районі, звідкіля вони прибувають.

Але оформлення вказаних документів не означає, що всі проблеми вичерпані.

На цьому тижні в Німеччині внесли в Португалію до списку "Зони поширення дельта-варіанту вірусу" після того, там як зросла кількість випадків зараження дельта-варіантом коронавірусу. Ця відмітка спричинила заборону на в'їзд до Німеччини для іноземців та жорсткі обмеження для жителів Німеччини, що повертаються додому з Португалії, незалежно від їхнього статусу вакцинації.

Німеччина заявила, що робить це в рамках процесу "екстреного гальмування поширення вірусів". Ці дії, передбачаються в керівництві з подорожей, дозволяючи країнам відновити обмеження - навіть для вакцинованих мандрівників - якщо цього вимагатиме ступінь поширення нової мутації вірусу.

Комісія стверджує, що країни повинні покладатися на заходи тестування і карантину, а не на заборони на поїздки. Представник комісії заявив, що заходи, прийняті Німеччиною, "не здаються повністю відповідними" рекомендаціям ЄС щодо поїздок.

Є побоювання, що інші країни можуть задіяти такі ж екстрені заходи через поширення нових варіантів вірусу. Повідомляється, що Бельгія також розглядає можливість обмеження поїздок з Португалії, щоб уповільнити поширення дуже заразного так званого дельта-варіанту.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив в четвер, що обмеження Берліна на поїздки з Португалії, а також з Великобританії можуть бути короткочасними на тлі очікувань, що дельта-варіант буде домінувати в Німеччині в кінці цього місяця. Європейський центр профілактики та контролю захворювань передбачив, що до кінця серпня 90 відсотків інфекцій в ЄС можуть бути пов'язані з цим варіантом.

Представник Комісії заявив у четвер, що, незважаючи на сумніви з приводу обмежень на поїздки в Німеччину, введення сертифікатів вакцинації можна вважати доконаним. "Якщо врахувати, що на даному етапі ми не отримали від інших країн-членів інформації, що вони мають намір накласти додаткові обмеження на власників сертифікатів".

Проблеми адаптації нової системи

Туристична індустрія попереджає про "серйозні операційних ризики" в тому, як країни проводять перевірки сертифікатів COVID, особливо про небезпеку створення довгих черг, які пов'язані з власними ризиками для здоров'я.

Але генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в четвер висловив сподівання, що рух буде "в значній мірі безперебійним". Він дійсно скаржився на свою рідну Ірландію, яка затримала видачу сертифікатів до 19 липня.

"Чи повинні ми сказати [мандрівникам] в бельгійському Шарлеруа, що вони не зможуть летіти в Дублін? Або ми доставимо їх в Дублін, а там ви повідомите їм, що ви все одно не приймаєте їх цифровий зелений сертифікат, в якому говориться, що вони вакциновані?", - він запитав.

На даний момент тільки країни ЄС, Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн зареєструвалися на використання європейських сертифікатів COVID. За словами представника комісії, робота зі Швейцарією "триває" і, як очікується, завершиться "в найближчий час". Також є плани визнати сертифікати інших країн; але в цьому випадку влада кожної країни повинна перевіряти докази вакцинації мандрівників.

Це вже призвело до плутанини для британських туристів, які намагаються приїхати на Мальту з цифровим пропуском на вакцинацію, але замість цього їх попросили паперову версію документа.