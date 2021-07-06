Як не потонути цього літа і хто перебуває в групі ризику? Методичка з виживання

Одним з важливих моментів, якому вчать лікарів і рятувальників, є розуміння того, що абсолютно будь-яка людина може потонути або втратити близьку їй людину.

Доктор Крістен Кендрік, сертифікований сімейний лікар з Вашингтона, округ Колумбія, а також науковий співробітник в галузі охорони здоров'я та ЗМІ в Національному громадському центрі і Медичній школі Джорджтаунського університету, в своїй статті на сайті "National Public Radio" розповідає про те, як же вберегти своїх дітей та інших близьких людей від нещасних випадків на воді. "Телеграф" пропонує вам познайомитися з перекладом його рекомендацій.

За оцінками Центру з контролю і профілактики захворювань, щорічно в США потопає понад 3,9 тис осіб, причому кожен п'ятий - у віці до 14 років. І на кожен дитячий смертельний випадок ще п'ятьом дітям потрібна невідкладна допомога в разі утоплення без смертельного результату, але яке може спричинити за собою необоротне ушкодження органів.

В Україні ситуація з нещасними випадками на воді також не надихає. З початку 2021 року на водоймах країни за станом на 10 березня загинули 106 осіб. Всього через два місяці ця цифра зросла до 270 осіб. При цьому тільки за перший місяць літа кількість жертв склала 188 осіб, з яких 34 - діти. За словами рятувальників, головною причиною трагедії стає порушення правил безпеки.

Кожен пацієнт або сім'я після нещасного випадку, пов'язаного з утопленням, говорили , що вони навіть не думали, що це могло статися з ними. І все ж, як показує життя, це може трапиться з будь-ким. І тоді умовний спосіб "а якби ..." не може вже нічого змінити.

На жаль, статистика показує, що в більшості випадків, коли відбувається нещасний випадок і хтось тоне, то він знаходиться не сам, а під наглядом дорослого.

Зараз, коли літо входить в свої права і радує нас теплою погодою, багато людей намагаються частіше вибиратися на природу до водойм. Давайте не будемо при цьому забувати, наскільки уразливими залишаються наші діти в воді.

Серед основних заходів безпеки на воді часто не беруться до уваги деякі деталі, які потенційно можуть допомогти врятувати чиєсь життя. Ось кілька порад, які допоможуть убезпечити наших юних плавців цього літа.

Тримайтеся правила купання "на відстані витягнутої руки"

Може здатися розумним залишатися поруч, коли діти знаходяться в басейні або поруч з басейном або іншим водоймищем, але при цьому важливо знати, що насправді є ретельне спостереження, про яке говорять експерти з безпеки.

Американська педіатрична академія рекомендує, щоб дорослі, які спостерігають за дитиною будь-якого віку, яка не дуже добре вміє плавати, завжди знаходилися на відстані витягнутої руки, коли діти знаходяться у воді. Фахівці називають це "спостереженням на дотик".

Доктор Ендрю Шмідт, рятувальник, а пізніше лікар швидкої допомоги в Університеті охорони здоров'я Флориди в Джексонвіллі і експерт з безпеки на воді, заявляє, що визначення "сильний плавець" суб'єктивно, а переоцінка самостійності дитини у воді може призвести до трагічних наслідків.

Доктор Шмідт нагадує, як Американський Червоний Хрест, давній лідер в навчанні безпеці на воді, визначає "компетентного" плавця. Згідно з керівними принципами Червоного Хреста, хтось може вважатися компетентним у воді, якщо він опинившись повністю зануреним у воду з головою і може:

Спливти на поверхню після повного занурення у воду, а потім продовжити пливти і триматися на поверхні води не менше однієї хвилини

Пропливти повне коло і знайти вихід, а потім ще пливти приблизно 22-25 метрів до виходу з басейну

Самостійно вибратися з води без допомоги сходів, якщо мова йде про басейн

Ці пункти є хорошою відправною точкою для оцінки вразливості дітей у воді, при цьому дорослим все одно потрібно зберігати пильність. "Навіть у сильного плавця можуть виникнути проблеми", - попереджає доктор Террі Макфадден, професор кафедри педіатрії Медичної школи Університету Еморі і медичний директор Коаліції захисту дітей від травм у Атланті.

Ставтеся до спостереження за безпекою на воді, як до роботи

Називаючи належний нагляд за водою "інтенсивною роботою", доктор Макфадден відразу ж нагадує батькам своїх пацієнтів про необхідність зберігати пильність, навіть якщо дитина добре вміє плавати.

За її словами, наявність дітей старшого віку або молодшого підліткового віку - або дорослих, які погано плавають, в якості супроводжуючих, небезпечно. А якщо ви дорослий, який за це відповідає, то будь-які заняття, які відволікають вашу увагу від нагляду за дітьми на воді, будуть досить ризикованими. Читання, будь-яке використання телефону, спілкування, метушня з bluetooth-динаміком або виконання домашніх справ – всі ці дії небезпечні, коли діти плавають або грають у воді. Нещасні випадки з утопленням відбувалися в той час, коли спостерігач біг на допомогу досить довго, або коли вони дивилися з вікна кухні і мили посуд. Коли мова заходить про дітей, які перебувають у воді або біля води, ніяке відволікаюче заняття не може вважатися безпечним, взагалі, мова не йде ані про хвилини, ані про секунди.

Террі Макфадден є однією з багатьох лідерів в області безпеки дітей, які рекомендують призначити дорослого "спостерігача" біля басейну або на набережній, який може погодитися бути повністю уважним протягом короткого періоду часу (від 15 до 30 хвилин або близько того), а потім його має змінити інший спостерігач; вони мають змінювати один одного через короткі інтервали, які дозволяють зберігати зосередженість. На вечірці у басейну не має значення, що поруч знаходиться дюжина відповідальних дорослих; Якщо немає жодної пари зрілих очей, зайнятих виключно спостереження за юними плавцями 100% часу, ризик смертельного випадку зростає.

Точно так же небезпечно просто покладатися на рятувальників. Незважаючи на те, що вони навчені виявляти надзвичайні ситуації та швидко реагувати, вони також можуть відволікатися, особливо коли багато людей хлюпочуться або стрибають у воду і виходять з неї.

Якщо ви дорослий, який відповідає за безпеку, залишайтеся тверезим

Під час пандемії було зареєстровано збільшення випадків вживання алкоголю, так і зараз на тлі гарної погоди, коли люди частіше виходять на природу, супроводжуючи свій відпочинок вживанням міцних напоїв в компанії з друзями або родиною, це може призвести до нещасного випадку на воді.

Алкоголь не тільки знижує нашу пильність і уповільнює рефлекси, необхідні для швидкого реагування, коли ми помічаємо небезпеку, але також уповільнює і ускладнює плавання і допомогу комусь в разі небезпеки.

І тут мається на увазі не те, щоб не бути п'яним; когнітивні процеси і рефлекси можуть сповільнитися вже після пари невеликих порцій алкоголю в будь-якому вигляді. Якщо трапиться щось погане, не варто сумувати, задаючись питанням: "А чи могло все скластися інакше без алкоголю?"

Найбезпечніший варіант - призначити одного повністю тверезого дорослого спостерігачем на 15-30 хвилин в той час, коли діти знаходяться у воді або поруч з нею. "Тверезий" означає, що цей дорослий погоджується в цей час не вживати ніяких речовин, що змінюють свідомість, - ні алкоголь, ні марихуани, ні навіть деяких ліків від алергії або інших ліків, що відпускаються за рецептом, які можуть викликати сонливість.

Використовуйте найбезпечніший рятувальний жилет, але не покладайтеся лише на нього

Рятувальні жилети дійсно забезпечують додатковий рівень захисту від утоплення, і в більшості штатів вимагається, щоб діти завжди одягали їх, перебуваючи на човні - незалежно від їх здібностей до плавання.

Експерти з безпеки на воді рекомендують дітям носити тільки рятувальні жилети або куртки, схвалені береговою охороною США, які можуть бути представлені великою кількістю різних брендів, що буде чітко вказано на етикетці або написано на самому рятувальному жилеті разом з номером, який говорить вам, якою федеральною постановою він затверджений.

Зверніть особливу увагу на те, що там написано; на етикетках може бути зазначено, що цей жилет не призначений для осіб слабких або які не вміють плавати. Ви також знайдете діапазон ваги, на який розрахований жилет. Він має бути красивим і сидіти на дитині добре; носити просторий рятувальний жилет – все одно що не носити його взагалі.

Шмідт також застерігає батьків від використання будь-яких нерегульованих плавзасобів, включаючи поплавки для рук, купальники з вбудованими поплавками чи надувні шийні кільця. За його словами, вони можуть бути милими, але можуть дати помилкове відчуття безпеки, в результаті якого дорослі послаблять свою увагу.

Не думайте, що небезпека менше, якщо водойма невелика

Коли ми говоримо про небезпеку утоплення, ризик для дітей не дорівнює глибині води. Маленькі діти можуть потонути в дитячих басейнах, ваннах або навіть домашніх відрах з водою або надувних басейнах - всюди, де досить води, щоб вона покрила рот і ніс, якщо вони не можуть легко вибратися з води. У цих місцях вони теж потребують нагляду дорослих.

І будьте обережні – хоча огорожі від дітей, замки та інші заходи безпеки є додатковими рівнями безпеки, але якщо ви коли-небудь бачили, як дитина користується iPhone, то ви знаєте, що дитина набагато розумніша, ніж ми думаємо. Більшість з них все ж може придумати як подолати ці перепони і спуститися у воду, незважаючи на фізичні запобіжні заходи.

Будьте готові розпізнати, як виглядає утоплення або страждання

Батьки і інші спостерігачі часто дивуються, дізнавшись, що утоплення може виглядати так, як ніби нічого не відбувається - ось чому потрібен 100% візуальний і / або сенсорний контроль, щоб вловити ознаки. Сплески, крики і хвилювання, які ви бачили в фільмах, безумовно, можуть бути сигналом того, що у дитини проблеми, але так буває не завжди.

Замість цього будьте обережні і стежте за найменшими ознаками: дитина нерухома, або лицем вниз у воді, або пливе прямо, але не просувається вперед; опущена голова, закинута голова або волосся, що закривають очі або обличчя; погляд повний страху або приреченості в очах дитини; або, можливо, просто постійний погляд на берег або на вихід / сходи. А дітей, що стрибають або пірнають у воду, але не піднімаються швидко, можна не помітити без пильної візуального спостереження.

Плавцю будь-якого рівня підготовки може знадобитися ваша допомога, і часто необхідно задіяти всі наші органи чуття, щоб визначити, що він потопає.

Уроки плавання доступні навіть для наймолодших. Запишіть свою дитину на них якомога швидше

Згідно з даним Американської педіатричної академії, багатьом однорічним немовлятам знадобляться уроки плавання під керівництвом досвідченого інструктора. Діти розвиваються в різні терміни, тому порадьтеся зі своїм лікарем, щоб дізнатися, чи готова ваш дитина почати займатися плаванням.

Уроки плавання можуть принести користь людям будь-якого віку і будь-якого рівня підготовки. Навіть якщо ви вже знаєте основи, інструкції з плавання допоможуть вам розширити свої навички та відчувати себе безпечніше у воді. В даний час багато інструкторів навчають тактиці безпеки, наприклад, більш безпечним способам стрибка у воду, тому, як безпечно уникнути підводної течії і як врятувати інших від утоплення, не наражаючись на небезпеку.

Ви можете знайти заняття в громадських об'єднаннях, відділах охорони здоров'я або регіональних відділеннях Американського Червоного Хреста або різних молодіжних організацій; Крім того, ті ж групи можуть допомогти вам знайти уроки серцево-легеневої реанімації, що є обов'язковим для всіх супроводжуючих та інших дорослих, незалежно від того, використовується вода чи ні.

Неможливо повністю контролювати середовище, в якому вода і діти змішуються, але ми знаємо про утоплення наступне: уважний нагляд дорослих є ключем до запобігання нещасних випадків. І батьки не можуть зробити це в поодинці - якщо ми всі будемо розділяти відповідальність, коли будемо поруч з водою, ми зможемо врятувати життя.