Дельта-варіант коронавируса може дістати будь-кого, не дивлячись на вакцинацію. Що кажуть експерти?

У зв'язку із швидким поширенням дельта-варіанту в Сполучених Штатах кількість випадків зараження коронавірусом в деяких частинах країни різко зросла, особливо в районах з низьким рівнем вакцинації від COVID-19.

Недавня стаття на сайті "Healthline" розповідає про ситуацію з поширенням дельта-варіанту в США і його можливими наслідками. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Дельта-варіант набирає силу і це призвело до різкого збільшення числа госпіталізацій і смертей від COVID-19, в основному серед людей, які не пройшли повну вакцинацію.

Фактично, згідно з аналізом "Associated Press", майже всі випадки смерті від COVID-19 в Сполучених Штатах зараз трапляються серед людей, що не пройшли вакцинацію.

На брифінгу в Білому будинку 22 червня Рошель Валенські, директорка Центрів з контролю і профілактики захворювань, заявила, що більшості цих смертей "можна було запобігти".

Хоча у повністю вакцинованих людей ризик серйозних захворювань набагато нижче, їх здоров'я все одно може постраждати, оскільки сплески COVID-19 викликають порушення у всій системі охорони здоров'я, що і спостерігалося протягом усієї пандемії.

Крім того, діти у віці до 12 років ще не мають права на вакцинацію, що піддає їх ризику (хоча і меншого, ніж у дорослих) захворювання, госпіталізації та інших ускладнень коронавірусної інфекції.

Сплески COVID-19 заважають надавати іншу медичну допомогу

Збільшення кількості госпіталізацій в деяких частинах Сполучених Штатів пов'язано з дельта-варіантом, що швидко розповсюджується, і низьким рівнем вакцинації в цих регіонах.

В цілому, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, 53,8 % всіх людей в Сполучених Штатах отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Але в деяких штатах на півдні і заході було вакциновано менше 40% жителів. У деяких округах цих регіонів ситуація ще більш важка.

Штат Міссурі лідирує за кількістю госпіталізацій: ліжка інтенсивної терапії заповнюються в основному невакцинованих пацієнтами з COVID-19. Багато з них відносяться до молоді.

В Арізоні, яка також відстає за темпами вакцинації, недавно спостерігався сплеск коронавірусних інфекцій і смертей.

Інші штати з великою кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 можуть піти по стопах Міссурі, якщо їх зусилля з вакцинації не увінчаються успіхом.

Вакцинація залишається кращим захистом від важких захворювань, викликаних COVID-19, і сплесків госпіталізації, які можуть вплинути на лікування, не пов'язане з COVID.

Доктор Ріші К. Вадхера, кардіолог з медичного центру "Beth Israel Deaconess" в Бостоні, заявляє, що сплески коронавірусу порушили звичайний графік обстежень, амбулаторного лікування та послуг з видачі рецептів на протязі всієї пандемії.

"Крім того, в розпал пандемії були скасовані планові процедури і операції", - сказав він.

Деякі з цих порушень були викликані браком ресурсів.

Медичний персонал було переведено на лікування пацієнтів з COVID-19. Хірургічні кабінети були перетворені у відділення інтенсивної терапії. А нестача засобів індивідуального захисту, вентиляторів та іншого обладнання призвела до того, що нетермінові процедури було відкладено.

Крім того, люди змінили свою поведінку у відповідь на коронавірус.

"Ми знаємо, що деякі пацієнти з невідкладними станами, такими як серцеві напади, не зверталися до лікарні, тому що боялися заразитися вірусом, - сказав Вадхера, - що, можливо, сприяло більш високому рівню смертності".

Деякі види лікування раку і обстеження були відкладені під час пандемії, що поставило під загрозу життя людей.

"Рак не припинився тільки тому, що з'явився COVID", - заявила доктор Вівіан Беа, доцент хірургії у "Weill Cornell Medicine" в Брукліні, Нью-Йорк. "На жаль, допомога пацієнтам з раком грудей під час пандемії надавалася з перешкодами".

Це спричинило зміну порядку лікування раку.

Коли під час пандемії операції з лікування раку були відкладені, деяким пацієнтам була призначена хіміотерапія або ендокринна терапія, яка до пандемії могла не бути першочерговим способом лікування.

Крім того, Беа каже, що багато жінок не змогли пройти щорічний скринінг на рак грудей або зробити мамографію, тому що відділення візуалізації грудей були закриті.

Несвоєчасне обстеження збільшує ризик виявлення раку на більш пізній стадії, коли його буде важче лікувати.

За словами доктора Беа, на зниження кількості скринінгових обстежень під час пандемії також вплинули інші чинники, наприклад, відсутність медичної страховки у певної кількості жінок, тому що вони втратили роботу або зосередилися на турботі про свою родину і просто переживали пандемію.

Порушення звичного плину життя посилили існуючі диспропорції у випадку охорони здоров'я

Вадхера каже, що порушення стандартної практики надання медичної допомоги, не пов'язаної з COVID, ймовірно, зробили більший вплив на чорношкіре і латиноамериканське населення через більш високий тягар хронічних захворювань.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі "Circulation", Вадхера і його колеги виявили, що цей та інші фактори сприяли більшому стрибку смертності від серцево-судинних захворювань серед чорношкірого і латиноамериканського населення в перші місяці пандемії.

Серед чорношкірого і латиноамериканського населення смертність від хвороб серця збільшилася приблизно на 20 відсотків в період з березня по серпень 2020 року порівняно з тим же періодом минулого року. Смертність від інсульту виросла приблизно на 13%.

Навпаки, смертність від хвороби серця серед білих збільшилася тільки на 2 відсотки, а смертність від інсульту - всього на 4 відсотки.

"Чорношкірі і латиноамериканські спільноти не тільки несуть тягар COVID-19 через давні структурні і системні нерівності, - сказав Вадхера, - але ці спільноти також несуть на собі непрямі наслідки пандемії".

"Це сприяло збільшенню смертності серед цих груп через інші, не пов'язані з COVID-19, захворювання", - додав він.

Деякі системи охорони здоров'я намагалися звести до мінімуму перебої в наданні допомоги під час пандемії, використовуючи телемедицину для зв'язку з пацієнтами.

Однак не у всіх є відповідні технології або стабільний доступ до Інтернету, щоб мати можливість займатися телемедициною, або вони можуть недостатньо добре розбиратися в Інтернеті або телефоні, щоб таким чином зв'язатися зі своїм лікарем.

"Для деяких пацієнтів телемедицина дійсно працювала", - заявила доктор Беа. "Але для інших існував цифровий розрив, що означало скорочення доступу до медичного обслуговування під час сплеску COVID".

За словами Вадхери, із зменшенням кількості випадків зараження коронавірусом надання медичних послуг практично повернулося в норму.

Проте, деякі експерти в області охорони здоров'я очікують, що низькі показники вакцинації і поширення дельта-варіанту - або інших варіантів з більш швидким поширенням - будуть підтримувати кількість захворювань на певному рівні в деяких частинах країни.

"Не виключено, що, незважаючи на наші зусилля з вакцинації, нас очікує нова хвиля захворювань, викликаних цим новим варіантом", - сказав доктор Федеріко Лахам, медичний директор "Orlando Health", лікарні дитячих інфекційних хвороб імені Арнольда Палмера у Флориді .

Це в свою чергу може знову вплинути на лікування не пов'язане з COVID.

"Не виключено, що порушення в роботі системи охорони здоров'я відбудуться знову, якщо ми зіткнемося зі збільшенням кількості захворювання COVID-19, особливо в міру появи нових його варіантів", - заявив Вадхера. "Регіони США з низьким рівнем вакцинації будуть найбільш уразливими".

Чи знаходяться діти і підлітки в групі ризику захворювання дельта-варіантом?

В даний час вакцини від COVID-19 схвалені в США тільки для людей від 12 років і старше.

Як і вакциновані дорослі, повністю вакциновані діти і підлітки добре захищені від коронавірусу, включаючи дельта-варіант.

Однак їх медичне обслуговування може бути ускладнено, якщо в їх районі різко збільшиться кількість госпіталізацій. Це більш імовірно в частинах країни з більш низьким рівнем вакцинації і більш високим рівнем поширення дельта-варіанту.

Невакциновані діти - діти молодше 12 років і діти старшого віку і підлітки, які ще не були вакциновані, - все ще можуть захворіти на COVID-19.

Хоча діти і підлітки мають менший ризик важкого перебігу захворювання COVID-19, ніж дорослі, вони все одно можуть захворіти або їх необхідно буде госпіталізувати.

Вони також схильні до ризику серйозного ускладнення, так званого мультисистемним запальним синдромом у дітей (MIS-C).

Деякі діти і підлітки також піддаються тривалим симптоми COVID, такі як втома, болі в м'язах і суглобах або проблеми зі сном, навіть після легкої інфекції.

Хоча дельта-варіант, мабуть, легше поширюється серед нещеплених дітей і підлітків, він не викликає у них більш серйозних захворювань, ніж більш ранні штами вірусу.

Доктор Федеріко Лахам впевнений, що в Сполученому Королівстві, де на дельта-варіант зараз припадають майже всі нові випадки коронавірусу, не спостерігалося збільшення числа дітей, госпіталізованих до лікарні або тих, у яких хвороба протікає надто важко.

"Це дуже обнадіює", - сказав він. - "Так що можна з упевненістю сказати, що США не варто хвилюватися і готуватися до різкого збільшення числа хворих дітей".

Однак сплеск випадків коронавірусу серед дітей може як і раніше заважати роботі шкіл, таборів, занять спортом та інших заходів, що може вплинути на їх психічне здоров'я.

Чим більше дітей і дорослих будуть повністю вакциновані, тим легше буде повністю відкрити країну, включаючи системи охорони здоров'я.

"Як і раніше рекомендую вам зробити вакцинацію вашої дитини якомога швидше, - сказав Лахам, - тому що вам потрібні дві дози вакцини, схваленої мРНК, щоб забезпечити бажаний рівень захисту".

Деякі батьки можуть бути стурбовані можливими побічними ефектами вакцини проти COVID-19 у їхніх дітей.

Більшість побічних ефектів легкі, наприклад біль у місці ін'єкції, короткочасне підвищення температури або слабкість.

Однак на цьому тижні Центр з контролю і профілактики захворювань виявив "ймовірний зв'язок" між вакцинами Pfizer-BioNTech і Moderna-NIAID і більш високим ризиком запалення серця у підлітків і молодих людей.

Доктор Лахам зазначає, що ці побічні ефекти вкрай рідкісні і майже у всіх випадках були легкими.

"Переваги вакцинації як і раніше повністю переважують ризик одного з цих дуже рідкісних побічних ефектів", - сказав він.