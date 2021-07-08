В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня

В Україні за добу, 7 липня на коронавірус захворіли 617 осіб. Серед них - 26 дітей і 18 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно зі статистичними даними, в Україні зараз один зі спадів захворюваності - менше ніж 12 тисяч хворих на COVID-19. Такі дані в останній раз були в травні 2020 року.

За попередню добу, 7 липня:

госпіталізували - 404 людини;

летальних випадків - 23;

одужали - 872 людини;

зробили тестів за добу - 40893.

Відзначимо, що кількість тих, хто одужав практично вдвічі нижча ніж за попередню добу.

Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували в Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Найменша кількість - у Кіровоградській області (2).

За всю пандемію коронавірус в Україні забрав життя понад 52,5 тисяч чоловік.