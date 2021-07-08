В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня

В Україні за добу, 7 липня на коронавірус захворіли 617 осіб. Серед них - 26 дітей і 18 медпрацівників.
Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.
Згідно зі статистичними даними, в Україні зараз один зі спадів захворюваності - менше ніж 12 тисяч хворих на COVID-19. Такі дані в останній раз були в травні 2020 року.
За попередню добу, 7 липня:
Відзначимо, що кількість тих, хто одужав практично вдвічі нижча ніж за попередню добу.
Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували в Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Найменша кількість - у Кіровоградській області (2).
За всю пандемію коронавірус в Україні забрав життя понад 52,5 тисяч чоловік.