Новий рекорд вакцинації і 655 хворих - статистика коронавірусу за 8 липня

Рекордна кількість вакцинацій за добу 8 липня - 109 160 осіб. Серед них отримали другу дозу вакцини й повністю завершили імунізацію від коронавірусу 64 344 українців.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

У лист очікування вакцинації записалися понад 786 тисяч осіб. При цьому кількість зроблених щеплень перевищила три мільйони (3 306 008 уколів).

Що ж стосується нових випадків захворювання на COVID-19, то тут відзначають приріст кількості зафіксованих хворих. За добу 8 липня - 655 випадків, що більше ніж в попередній день.

Серед захворілих - 31 дитина і 37 медпрацівників.

Лідером по захворюваності залишається Київ. У столиці зафіксували майже третину всіх випадків - 203 нових хворих. Також, велика кількість виявлених хворих на COVID-19 в Одеській (62), Донецькій (46), Київської (42) і Львівської (39) областях.

Найменша кількість нових хворих в Івано-Франківській і Тернопільській областях - по 3 випадки.