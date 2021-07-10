Київ, Харків, Одеса в лідерах - статистика COVID-19 в Україні

За добу 9 липня в Україні виявили 507 нових випадків коронавірусу. Серед них 41 дитина і 33 співробітники медустанови.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість хворих за час пандемії 2 240 753 осіб.

Станом за добу 9 липня:

госпіталізували - 364

летальних випадків - 20

одужали - 809

За минулу п'ятницю протестували 40197 людей.

Лідером по захворюваності, як і напередодні, залишається Київ. Там виявили 150 нових заражень. Також найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Найменша кількість людей захворіли на коронавірус в Закарпатській (2) і Волинській (3) області.

Цікавий факт - "Телеграф" повідомляє, що в Норвегії жінки поскаржилися на збільшену груди після вакцинації засобом Pfizer.