Київ, Харків, Одеса в лідерах - статистика COVID-19 в Україні

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Субота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Оновлено 09:02 Сьогодні Телеграф

За добу 9 липня в Україні виявили 507 нових випадків коронавірусу. Серед них 41 дитина і 33 співробітники медустанови.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість хворих за час пандемії 2 240 753 осіб.

Станом за добу 9 липня:

  • госпіталізували - 364
  • летальних випадків - 20
  • одужали - 809

За минулу п'ятницю протестували 40197 людей.

Лідером по захворюваності, як і напередодні, залишається Київ. Там виявили 150 нових заражень. Також найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Найменша кількість людей захворіли на коронавірус в Закарпатській (2) і Волинській (3) області.

Цікавий факт - "Телеграф" повідомляє, що в Норвегії жінки поскаржилися на збільшену груди після вакцинації засобом Pfizer.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Статистика, Коронавірус, Covid-19.
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