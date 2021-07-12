Кількість виявлених в Україні нових випадків COVID-19 різко знизилося, менше було лише на початку пандемії

174 нових випадки зараження коронавірусом виявили за неділю, 11 липня. Серед захворілих - 1 медик і 16 дітей.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Також за добу госпіталізованих пацієнтів більше ніж нових заражень коронавірусом.

За неділю 11 липня:

госпіталізовані - 266 осіб;

летальних випадків - 7;

одужали - 236 осіб;

зроблено тестувань - 16685.

Згідно з даними статистики РНБО - зараз в Україні спад захворюваності. Менше нових випадків зафіксували у квітні 2020.

Лідерами за новими виявленими випадками коронавіруса в Україні стали м. Київ (63), Дніпропетровська (24), Київська (13), Одеська (10) і Харківська (9) області.

Жодного випадку зараження COVID-19 не виявили в трьох областях країни - Чернігівській, Івано-Франківській і Закарпатській.

Всього за весь час пандемії коронавіруса в Україні захворіли 2 млн 241 тисяча 217 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що компанія Pfizer має намір офіційно оголосити про необхідність так званого "бустера" - третьої дози вакцини від коронавіруса для вже вакцинованих людей.