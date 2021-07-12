Чи потрібно робити третє щеплення від коронавірусу "Дельта": головний інфекціоніст США розповів всю правду про вакцинацію

У США на основі результатів нових досліджень заявили про те, що третю дозу щеплення від коронавірусу штаму "Дельта" поки робити не слід.

Про це інформує "Голос Америки" з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювань і Федеральну Адміністрацію США з контролю за продуктами і ліками.

Так, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи заявив, що, згідно з новими даними від вищеперелічених організацій, третій укол вакцини від коронавірусу - так званий підсилювач - людям вводити не потрібно. Мовляв, необхідності в ньому поки немає.

Втім, ці висновки актуальні тільки на найближчий час - експерти як і раніше стурбовані цим питанням і продовжують дослідження. Тому, за словами Фаучи, рекомендації щодо третьої дози вакцини в майбутньому можуть змінитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Pfizer стурбовані темпами поширення штаму "Дельта", який вже став домінуючим в Штатах. За їхніми даними, потрібна третя доза вакцини - "бустер". Його нібито необхідно зробити через 6-12 місяців після перших двох доз, оскільки за цей час кількість антитіл знижується.