В Україні почнуть масово прищеплювати препаратом Pfizer: стало відомо, чи вистачить вакцини для всіх охочих

Вакцина від COVID-19 Comirnaty / Pfizer-BioNTech тепер доступна в Україні в центрах масової вакцинації з пріоритетом для літніх людей і тих, хто має супутні захворювання.

Про це повідомляють на офіційному сайті вакцинації від Covid-19 в Україні.

Також очікується постачання близько 1 млн доз вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня.

Втім, як мінімум на початковій стадії, всім охочим вакцинуватися американською вакциною доз препарату не вистачить. Про це повідомив координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

За його словами, поки Pfizer продовжать вакцинувати лише пріоритетні групи: людей похилого віку (60+), колективи підприємств, педагогів, соціальних і медичних працівників, співробітників органів центральної влади та органів місцевого самоврядування, яких не щепили раніше.

Животенюк заявив, що МОЗ хоч і намагається поширити вакцинацію на якомога більшу кількість українців, але достатньої кількості препаратів для цього не виділяє.

Також координатор вакцинації каже, що коли уряд не виділив достатньо вакцини Pfizer для колективів підприємств. Щеплення довелося робити вакцинами, які були призначені для другої дози людей з попередніх етапів, оскільки частину з них не використали.

Координатор заявив, що зараз в Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першої вакцинації і 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу.

Також Животенюк каже, що МОЗ пропонує використовувати наявні залишки для вакцинації охочих, а для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав щеплення, пропонують використовувати партію, яка повинна прилетіти в Україну в липні.

При цьому, координатор сумнівається, що це постачання точно відбудеться.

12 липня в центрах масової вакцинації від коронавірусу в Україні почали використовувати вакцину Comirnaty компанії Pfizer.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні готуються до спалаху нового дельта-штаму коронавірусу.

Нагадуємо, американський інфекціоніст Ентоні Фаучи заявив, що, третій укол вакцини від коронавірусу людям вводити не потрібно.