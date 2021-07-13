ВООЗ відповіла, чи можна "міксувати" щеплення від коронавірусу різних виробників

У ВООЗ розповіли, чи можна робити першу дозу вакцини одним препаратом, а для другої - вибрати інший.

За інформацією організації, колоти вакцини проти коронавірусу різних виробників однозначно не варто. Хоча в деяких країнах і проводять подібні експерименти.

У ВООЗ відповіли, що це небезпечна тенденція, адже на даний момент немає відповідних результатів наукових досліджень. Вчені також не знають, чи є збіги між речовинами різних компаній.

Також в організації вважають, що якщо люди будуть вирішувати коли і яку дозу вакцини колоти, почнеться справжній хаос.

Відзначимо, що в деяких державах подібний "мікс" дозволений в обхід ВООЗ.

Наприклад, в Таїланді поєднують вакцини AstraZeneca і Sinovac. А в Канаді вакцинованим першою дозою AstraZeneca радять робити другий укол від Pfizer або Moderna. Однак варто врахувати те, що дані рекомендації з'являються виключно через те, що деякі щеплення просто знаходяться в дефіциті.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Johnson & Johnson в рідкісних випадках може викликати незвичайний побічний ефект - синдром Гієна-Барре.