Число нових випадків і госпіталізованих знову пішло в ріст: статистика COVID-19 в Україні

В Україні на ранок середи, 14 липня, зафіксували 547 нових випадків зараження COVID-19. Серед них 23 медпрацівники й 34 дитини.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

За попередню добу:

госпіталізували - 409 осіб

летальних випадків - 25

одужали - 797

зроблено тестів - 43 649, в тому числі ПЛР - 18 572.

Лідером за кількістю нових випадків залишається столиця. У Києві зафіксували 165 хворих. Також високий рівень заражень в Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) і Дніпропетровській (31) областях.

Нових випадків не виявили в Чернігівській області. Найменшу кількість випадків COVID-19 підтвердили в Тернопільській (1), Кіровоградській (2) і Івано-Франківській (2) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 242 245 осіб. Летальних випадків зафіксували - 52 665.

Раніше "Телеграф" писав, в яких країнах найчастіше хворіють Covid-19. Напередодні, за добу 12 липня виявили 481 новий випадок зараження.