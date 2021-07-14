Як вести себе на воді, щоб не потонути і не наражати на небезпеку інших (інфографіка)

Літо - гаряча пора відпусток і відпочинку біля води. Небезпека під час купання на водоймах може підстерігати не тільки тих, хто не вміє плавати й маленьких дітей.
"Телеграф" підготував 10 правил поведінки на водоймах, які допоможуть зробити відпочинок безпечніше.
Як поводитися на водоймі:
Американська педіатрична система рекомендує при спостереженні за дітьми у воді використовувати правило купання "на відстані витягнутої руки" від дорослого, що вміє плавати.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку року на водоймах України потонули понад 600 осіб.