Як вести себе на воді, щоб не потонути і не наражати на небезпеку інших (інфографіка)

Літо - гаряча пора відпусток і відпочинку біля води. Небезпека під час купання на водоймах може підстерігати не тільки тих, хто не вміє плавати й маленьких дітей.

"Телеграф" підготував 10 правил поведінки на водоймах, які допоможуть зробити відпочинок безпечніше.

Як поводитися на водоймі:

Купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах

Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння

Перебувати у воді потрібно не більше 15 хвилин

Не заходьте у воду під час шторму

Не пірнайте в незнайомих місцях

Не подавайте помилкових сигналів небезпеки

Не запливайте далеко і не плавайте наодинці

Не наближайтеся човнів і катерів, що пропливають повз

Не залишайте дітей без нагляду дорослих

Не допускайте ігри в воді з обмеженням руху

Американська педіатрична система рекомендує при спостереженні за дітьми у воді використовувати правило купання "на відстані витягнутої руки" від дорослого, що вміє плавати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку року на водоймах України потонули понад 600 осіб.