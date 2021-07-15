Все більше хворих і менше людей видужали: свіжі дані по COVID-19 в Україні на 15 липня

За минулу добу, 14 липня, в Україні зафіксували 623 випадки захворювання COVID-19. Серед них - 37 неповнолітніх та 12 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на ранок 15 липня:

госпіталізовані - 387 осіб

летальних випадків - 20

одужали - 589 осіб

зроблено тестів на коронавірус - 42 228, серед них методом ПЛР - 19 536.

Найбільша кількість виявлених випадків коронавірусу зафіксували в столиці України - Києві - 177 заражень. Також в лідерах Одеська (57), Житомирська (33), Донецька (32) і Київська (31) області.

Найменше нових заражень виявили в Закарпатській і Волинській областях - по 2 випадки в кожній. Також в Кіровоградській області зафіксували 3 інфікування коронавірусною хворобою.

Напередодні в Закарпатській області виявили 2 зараження штамом "Дельта". Жінки повернулися з Росії.

Також "Телеграф" повідомляв, що Росія піднялася у світовому топі за кількістю хворих і померлих від COVID-19.