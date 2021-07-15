Є оптимізм: стало відомо, скільки вакцинованих потрапляють до лікарень з COVID-19

Глава українського МОЗ Віктор Ляшко розповів, скільки українців хворюють коронавірусом після повного курсу вакцинації від даної хвороби.

Слова міністра цитує РБК-Україна.

За словами Ляшка, в даній ситуації є певний оптимізм: хворіє невелика кількість людей, які отримали повний комплекс щеплень проти COVID-19.

Однак, продовжує міністр, ще більше тішить те, що більшість вакцинованих не потрапляють до лікарень з тяжкими випадками.

"Це не більше 8% з усіх тих, хто отримав дві дози щеплень, захворів і був госпіталізований", - рапортує глава МОЗ.

Повідомляється, що понад 60% українців дорослого віку готові зробити щеплення від ковіду добровільно, тому про примусову вакцинацію, як в інших країнах, в Україні не йдеться.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України допускають варіант локдауна прийдешньої осені. Ляшко назвав умову, яке дозволить уникнути посилення карантину.