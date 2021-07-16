Україна побила липневий рекорд захворюваності COVID-19: свіжі дані

В Україні за добу 15 липня зареєстрували 737 нових випадків коронавірусу. Серед них - 50 дітей і 16 медпрацівників.
Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.
За четвер, 15 липня:
Кількість хворих за 15 липня - максимальна за останні тижні. Раніше такий сплеск коронавірусної хвороби реєстрували в третій декаді червня.
Лідерство за новими випадками COVID-19 тримає столиця України. У Києві за минулу добу підтвердили 224 нових випадки. Також багато нових інфікувань в Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.
Найменше людей захворіло на коронавірус в Закарпатській (4) і Хмельницькій (5) областях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що частинки коронавірусу живуть в будинку ще місяць після того, як мешканці вилікувалися.