Україна побила липневий рекорд захворюваності COVID-19: свіжі дані

В Україні за добу 15 липня зареєстрували 737 нових випадків коронавірусу. Серед них - 50 дітей і 16 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

За четвер, 15 липня:

госпіталізували - 422 людини

летальних випадків - 17

одужали - 616

зроблено тестів - 41590, серед них методом ПЛР - 18276.

Кількість хворих за 15 липня - максимальна за останні тижні. Раніше такий сплеск коронавірусної хвороби реєстрували в третій декаді червня.

Лідерство за новими випадками COVID-19 тримає столиця України. У Києві за минулу добу підтвердили 224 нових випадки. Також багато нових інфікувань в Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Найменше людей захворіло на коронавірус в Закарпатській (4) і Хмельницькій (5) областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частинки коронавірусу живуть в будинку ще місяць після того, як мешканці вилікувалися.