Pfizer або CoronaVac: вчені провели експеримент ефективності вакцин, що застосовуються в Україні

Вчені провели дослідження ефективності вакцин Pfizer і CoronaVac, які зараз роблять українцям від коронавірусу.

Про його результати повідомляє South China Morning Post.

Виявилося, що у людей, прищеплених американською Pfizer, виявили в 10 разів більше антитіл, ніж у щеплених CoronaVac.

Згідно з дослідженням, рівень антитіл у тих, хто вважав за краще китайське щеплення, приблизно такий же, як у тих, хто переніс ковід природним чином.

Так, провідний дослідник Бенджамін Коулінг каже, що вони вивчили аналізи крові 1 422 працівників охорони здоров'я Гонконгу, щеплених американською або китайською вакцинами. Для BioNTech цей показник ефективності склав 95%, а Sinovac - 50,7%. Однак, продовжує вчений, середній рівень захисту від коронавірусу - це явно краще, ніж його відсутність.

"Використовуючи метод золотого стандарту, відомий як PRNT, дослідники виявили, що середній рівень антитіл (267) в підгрупі з 12 осіб, які отримали вакцину BioNTech, в 10 разів вище, ніж у такого ж числа людей в підгрупі Sinovac, чий показник дорівнює 27", - заявив Коулінг.

Нагадаємо, глава українського Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки українців хворіють коронавірусом після повного курсу вакцинації від даної хвороби.