Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)

Середина тижня ознаменувалася гучним скандалом навколо вакцини Pfizer. У четвер вранці ЗМІ вибухнули новиною про те, що в Харківській області майже 10 тисяч доз американської вакцини стали непридатними до використання через неправильне зберігання під час перевезення.

Так, видання Страна опублікувала ролик, на якому видно, що вакцина Pfizer приїхала в Харківську область при плюсовій температурі перевезення, в той час, як її потрібно тримати при -60-80° Цельсія.

У департаменті охорони здоров'я Харківської ОДА підтвердили: справді, 30 червня з 21,6 тисячі доз, що прибули, не допустили два контейнери, 9360 одиниць.

"Вакцину 2 липня направлено назад. Усі вакцини, які були з порушенням термоланцюгу, ні до кого не застосовувалися", - запевнив глава департаменту Максим Хаустов.

"Телеграф" спробував з'ясувати, що сталося і звернувся за коментарем в "Укрмедпостач" - держпідприємство, яке, власне, займається доставленням вакцин в регіони. Там відзначили, що відео, яке оприлюднили ЗМІ, засноване виключно на показниках датчика температурного режиму.

"Це техніка з усіма своїми плюсами та недоліками. Запевняю, що у нас є всі підтверджуючі документи і я абсолютно впевнена, на 100%, що це датчик. Логгер показав абсолютно некоректну похибку в обліку саме температурного режиму", - розповіла "Телеграфу" директор "Укрмедпостач" Оксана Маринчук.

За її словами, працівники підприємства, які готували цю вакцину до відправляння, зробили максимум для того, щоб вакцина доїхала до установи охорони здоров'я безпечно, з дотриманням холодового ланцюга та якісною.

Наші журналісти вирішили на власні очі переконатися в словах глави "Укрмедпостач" і вирушили на держпідприємство в Києві, щоб побачити, в яких умовах здійснюється зберігання і транспортування вакцин. До вашої уваги - фоторепортаж кореспондента "Телеграфа" з підприємства.