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Понеділок, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)
Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)
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Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)

Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)
Оновлено 12:57 Сьогодні Телеграф

Середина тижня ознаменувалася гучним скандалом навколо вакцини Pfizer. У четвер вранці ЗМІ вибухнули новиною про те, що в Харківській області майже 10 тисяч доз американської вакцини стали непридатними до використання через неправильне зберігання під час перевезення.

Так, видання Страна опублікувала ролик, на якому видно, що вакцина Pfizer приїхала в Харківську область при плюсовій температурі перевезення, в той час, як її потрібно тримати при -60-80° Цельсія.

У департаменті охорони здоров'я Харківської ОДА підтвердили: справді, 30 червня з 21,6 тисячі доз, що прибули, не допустили два контейнери, 9360 одиниць.

"Вакцину 2 липня направлено назад. Усі вакцини, які були з порушенням термоланцюгу, ні до кого не застосовувалися", - запевнив глава департаменту Максим Хаустов.

Почти 10 тысяч доз вакцины не добрались до пациентов из-за ошибки

"Телеграф" спробував з'ясувати, що сталося і звернувся за коментарем в "Укрмедпостач" - держпідприємство, яке, власне, займається доставленням вакцин в регіони. Там відзначили, що відео, яке оприлюднили ЗМІ, засноване виключно на показниках датчика температурного режиму.

"Це техніка з усіма своїми плюсами та недоліками. Запевняю, що у нас є всі підтверджуючі документи і я абсолютно впевнена, на 100%, що це датчик. Логгер показав абсолютно некоректну похибку в обліку саме температурного режиму", - розповіла "Телеграфу" директор "Укрмедпостач" Оксана Маринчук.

Глава Укрмедпостач Оксана Маринчук уверяет, что вакцина хранилась качественно

За її словами, працівники підприємства, які готували цю вакцину до відправляння, зробили максимум для того, щоб вакцина доїхала до установи охорони здоров'я безпечно, з дотриманням холодового ланцюга та якісною.

Наші журналісти вирішили на власні очі переконатися в словах глави "Укрмедпостач" і вирушили на держпідприємство в Києві, щоб побачити, в яких умовах здійснюється зберігання і транспортування вакцин. До вашої уваги - фоторепортаж кореспондента "Телеграфа" з підприємства.

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Максим Іванов
Автор: Максим Іванов Заступник головного редактора
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Вакцина, Pfizer, Україна, Укрмедпостач.
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