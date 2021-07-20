Нових хворих трохи більше, ніж тих, хто видужав: свіжі дані про коронавірус в Україні

За минулу добу 19 липня в Україні виявили 598 нових випадків зараження коронавірусною хворобою. Про це інформує сайт Міністерства охорони здоров'я.
Статистика за добу понеділка:
- госпіталізовані - 279 осіб;
- летальних випадків - 25;
- одужали - 540.
Зроблено тестувань за добу - 42411, серед них методом ПЛР - 21459.
Найбільша кількість випадків інфікування COVID-19 зафіксували в місті Київ. У столиці захворіли 228 осіб. Також лідерство в антирейтингу захворюваності отримали Донецька (48), Одеська (35), Сумська (35) і Луганська (35) області.
Найменша кількість заражень Чернігівській, Кіровоградській, Тернопільській областях. Там всього по одному новому випадку захворювання.
Як повідомлялося, вчені продовжують вивчати появу коронавірусу, який став причиною всесвітньої пандемії. У новому дослідженні заявили, що вірус виник не з пробірки.