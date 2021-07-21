Французька компанія вперше продала штучне серце Aeson, яке імплантували хворому в Італії

Компанія Carmat, яку створив відомий французький кардіохірург Ален Карпантьє, вперше продала штучне серце під брендом Aeson. Протез пересадили хворому, який наразі очікує на трансплантацію живого органу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Операція вартістю у 150 тисяч євро була проведена в Італії. Регіональна система охорони здоров’я взяла на себе всі витрати.

Протез Aeson розробили спеціально для хворих, які мають термінальну бівентрикулярну серцеву недостатність. Він може працювати лише кілька місяців, поки пацієнт знаходиться в очікуванні трансплантації живого органу.

Відомо, що дозвіл на продаж протезу Aeson у Європі компанія отримала наприкінці 2020 року. Але дотепер штучні серця компанії Carmat імплантували лише у межах клінічних випробувань.

Як вже повідомляв "Телеграф", українські лікарі успішно провели операцію з пересадки серця 49-річному хворому з Рівненської області.