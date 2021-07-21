Кава корисна для здоров'я? Кардіологи з США здивували результатами дослідження

У Каліфорнійському університеті в США вчені провели дослідження впливу кави на роботу серця. Вони проаналізували дані понад 300 тисяч осіб.

Результати опублікували в JAMA Internal Medicine.

Як кава впливає на серце

Під час дослідження кардіологи з США простудіювали дані з 2006 по 2018 рік, середній час спостереження за кожною людиною - 4,5 року. Більш ніж половина "піддослідних" - жінки. Вчені довели, що на появу аритмії споживання кави не впливає.

Згідно з їхніми результатами кави навпаки знижує ймовірність фібриляції передсердь і передчасних скорочень шлуночків - кожна чашка на 3%. Остаточно поставити крапку в цьому питанні можуть тільки рандомізовані дослідження.

Тяга до кави передається генетично

Також вчені з Каліфорнійського університету виявили, що у частини "піддослідних" тяга до кави була вище, а кофеїн засвоювався швидше. Цей процес залежить від генетики. Послідовність ДНК CYP1A2 впливала на швидкість виведення кави з організму, завдяки виробленню однойменного ферменту в печінці.

У дослідженні використовували як оцінку самих випробовуваних, так і менделівську рандомізацію. Причому ризики розвитку аритмії у людей з різним генетичним типом засвоєння кави не відрізнялися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вчені зробили несподівані висновки про вплив кави на печінку.