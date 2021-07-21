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"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі

"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
Оновлено 11:07 Сьогодні Телеграф

У ВООЗ прогнозують появу нових штамів коронавірусу, які будуть небезпечніші за індійську мутацію "Дельта".

Думку групи вчених озвучив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус, виступаючи на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.

За словами експерта, чим більшим буде поширення коронавірусу, тим більше варіантів Covid-19 з'явиться. Ймовірно, вони будуть небезпечніші, ніж штам "Дельта".

"І чим більше варіантів, тим вища ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок", - говорить Гебреесус.

Однак цього сценарію можна уникнути, якщо взяти ситуацію під контроль зараз, вакцинувавши людей і розподіливши щеплення між країнами в рівній мірі.

Так, за словами глави ВООЗ, до кінця 2021 року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини 2022 - не менше 70%. Для такої масштабної мети, продовжує Гебреесус, необхідно 11 млрд вакцин, а також карантинні заходи і наявність тест-систем по виявленню вірусу.

Нагадаємо, в ВООЗ розповіли, чи можна робити першу дозу вакцини одним препаратом, а для другої - вибрати інший.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Прогноз, Пандемия, Delta, ВООЗ, Коронавірус.
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