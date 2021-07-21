Чоловіча контрацепція: які варіанти може запропонувати сучасна наука

Чоловіча контрацепція вже понад століття обмежується одними і тими ж двома варіантами: використання’ презервативів або вазектомія. Навряд чи це можна назвати вибором, тим більше що вазектомія - це взагалі постійна процедура.

Недавня стаття на сайті "Euronews" розповідає про дослідження, що ведуться в області чоловічої контрацепції. "Телеграф" пропонує ознайомитися з її перекладом.

Коли справа доходить до обернених форм контролю над народжуваністю, жінки можуть вибирати між дюжиною методів, починаючи від таблеток і закінчуючи гормональними ін'єкціями, імплантатом, пластиром, внутрішньоматковою спіраллю (ВМС), діафрагмою, вагінальним кільцем, жіночими презервативами або сперміцидами, і т.д.

Звичайно, контрацепція намагається запобігти вагітності жінки, і математично простіше запобігти викиду яйцеклітини з яєчника або створити бар'єр навколо нього, ніж намагатися вивести з ладу мільйони сперматозоїдів, які намагаються плисти до цього яєчника.

Загальна відповідальність

Але в міру того, як жінки все частіше говорять про те, що їм складно залишатися на вершині свого репродуктивного циклу, значна частина чоловіків проявляє інтерес до того, щоб допомогти своїй партнерці-жінці позбутися тягаря контролю над народжуваністю.

Опитування "YouGov" 2018 року показало, що 79% з 1600 опитаних британських чоловіків вважають, що контрацепція повинна бути спільним обов'язком.

"Чоловіки все частіше говорять про те, що хочуть цього. Жінки все частіше говорять про те, що вони хочуть, щоб чоловіки хотіли цього. Тому люди починають звертати на це увагу", - сказала Хізер Вахдат, виконавчий директор організації "Male Contraceptive Initiative", яка допомагає фінансувати дослідження в цій області.

Отже, які варіанти можуть бути у чоловіків в майбутньому?

Ось деякі з найбільш багатообіцяючих методів, які перебувають на стадії розробки.

Плечовий гель

Ось спосіб, яким чоловіки можуть буквально взяти на себе більшу частину тягаря щодо використання протизаплідних засобів: щодня наносити тестостероновий гель на свої плечі і спину.

Гель під назвою "Nestorone" містить як тестостерон, так і прогестин, синтетичну форму жіночого статевого гормону прогестерону. Прогестин блокує природне вироблення тестостерону в яєчках, знижуючи вироблення сперматозоїдів до низького або неіснуючого рівня. Замісник тестостерону спрямований на підтримку нормального статевого потягу і інших гормональних функцій.

Ефективність гелю оцінюється в усьому світі в рамках фази 2 клінічних випробувань, що фінансуються Національними інститутами охорони здоров'я США, мета яких полягає в тому, щоб охопити в цілому 400 пар і які, як очікується, буде завершено в наступному році.

Професор Річард Андерсон з Единбурзького університету, в якому 30 осіб вже завершили випробування, каже, що результати поки дуже обнадіюють.

"Це спрацювало на диво добре. У нас не було вагітностей. Кількість сперматозоїдів залишалося достовірно пригніченою", - заявив Андерсон виданню "Euronews".

Режин Сітрук-Уер, видатна вчена з Центру біомедичних досліджень Ради з народонаселення, яка очолює дослідження "Nestorone", сказала, що ключовою перевагою гелю для плечей є надійність.

"При щоденному використанні він залишається на поверхні шкіри, а потім стабільно діє, - пояснила вона, - І ми бачимо, що він ефективно діє протягом до трьох днів, а це значить, що якщо є один вихідний, і людина забула його застосувати, він все одно буде працювати".

Але не поспішайте радіти. Рада з народонаселення не розраховує, що гель вийде на ринок в найближчі п'ять років.

Це тому, що клінічні випробування повинні не тільки продемонструвати те, що продукт запобігає вагітності, але й те, що його дія є повністю оберненою, а це означає, що парам, які використовували його і згодом хочуть мати дитину, дійсно вдається завагітніти.

Чоловіча таблетка

Дослідники також працювали над протизаплідними таблетками для чоловіків, що містять діметандролон ундеканоат, або "DMAU".

В якості альтернативи молекула препарату може вводитися у вигляді ін'єкцій тривалої дії. Він пригнічує д

Складність полягає в тому, що придушення цих факторів також викликає зниження рівня тестостерону, що часто супроводжується небажаними побічними ефектами, такими як зниження лібідо, прищі і перепади настрою.

Такі побічні ефекти можуть здатися знайомими мільйонам жінок, які приймають протизаплідні таблетки, але саме вони заважають вивести на ринок чоловічі протизаплідні засоби.

Багатообіцяючі дослідження, проведені на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з ін'єкції двох гормонів, призначених для зниження кількості сперматозоїдів, було зупинено після того, як експерти з безпеки дійшли висновку, що у нього занадто багато побічних ефектів, особливо змін настрою.

Цікаво, однак, що 75 % з 320 чоловіків, які брали участь у випробуванні, заявили, що хотіли б продовжувати використовувати цей укол.

З тих пір дослідники працюють над способами повозитися з іншими гормонами, щоб змусити організм думати, що рівень тестостерону достатній і обмежити побічні ефекти.

Обернена вазектомія: "Постав і забудь"

Оскільки жінки стають все більш стриманими щодо гормональних форм контролю над народжуваністю, прихильники досліджень нових чоловічих контрацептивів кажуть, що негормональні методи можуть бути розумним вибором.

Використовуйте так звані " судинно-оклюзійні техніки" – обернену вазектомію.

Вона працює шляхом імплантації гелю в сім'явивідну протоку (канал всередині статевого члена, через який сперма залишає тіло), який дозволяє рідині текти, але зупиняє рух сперматозоїдів. Вона розробляється як одноразова амбулаторна процедура, яка може тривати кілька років, або до тих пір, поки гель не почне розчинятися природним чином, або поки чоловік не вирішить видалити його, щоб його сперма знову могла вільно переміщатися.

Більше чотирьох десятиліть вчені в Індії вивчають судинозвужувальний синтетичний гель під назвою RISUG ( "зворотнє інгібування сперматозоїдів під контролем"), який в даний час є єдиним чоловічим протизаплідним засобом в клінічних випробуваннях фази 3.

Дослідження показали, що він є ефективним, але наразі тільки випробування на тваринах повністю продемонстрували оберненість дії продукту. Очікується, що в цьому році розпочнуться перші випробування гелю на водній основі під назвою "ADAM", розробленого компанією "Contraline" в США.

"Це не так страшно, як може здатися", - сказала Вахдат, чия некомерційна організація "Male Contraceptive Initiative" допомагає фінансувати дослідження "ADAM".

"Це схоже на чоловічу" внутрішньоматкову спіраль" (ВМС): обернений протизаплідний препарат тривалої дії для чоловіків. Ви встановлюєте його і забуваєте про нього".

Гра не варта свічок?

Звучить це багатообіцяюче чи тривожно, але до того моменту, коли ці нові можливості стануть реальністю для чоловіків у всьому світі, ще далеко.

Так чому ж це займає так багато часу? "Все це було профінансовано", - сказала Вахдат.

Показовий приклад: її некомерційна організація "MCI" є другим за величиною спонсором досліджень в галузі контролю над народжуваністю у чоловіків після Національних інститутів охорони здоров'я, щорічно виділяючи гранти на 1,5 млн доларів (1,3 млн євро), але це крапля в морі в дослідженні медичних препаратів.

"MCI" і Рада з народонаселення заявляють, що традиційна модель ризику і прибутку у фармацевтичній галузі змусила компанії залишити цю область практично недоторканою.

"Якщо ви думаєте про те, щоб взяти здорового пацієнта, відключити функцію (відтворення) і пообіцяти, що її можна відновити, це більш ризиковано з точки зору віддачі, ніж лікування хвороби", - пояснила Вахдат.

З точки зору регуляторів, давати комусь ліки з потенційними побічними ефектами - це свого роду етична головний біль, якщо кінцева мета - запобігання вагітності - впливає не на його тіло, а на здоров'я його партнера.

Крок вперед

Ті, хто закликає до збільшення кількості чоловічих протизаплідних засобів, кажуть, що потрібно перевернути мислення з ніг на голову.

"Ми пропонуємо модель спільного ризику, яка є етичною, тому що ви допоможете запобігти ризику вагітності у партнера-жінки, і ми розглядаємо загальну суму ризику між партнерами: чоловіком і жінкою", - сказав Логан Нікелс, директор з досліджень компанії "MCI".

Хоча ця ідея ще не переконала регулюючі органи і компанії в сфері охорони здоров'я, вона може швидше прижитися серед населення в цілому.

У Франції в останні місяці в заголовках новин з'явився новий продукт для контролю народжуваності для чоловіків: теплове кільце під назвою Andro-Switch, призначене для наближення яєчок до тіла і природного підвищення їх температури.

Якщо його носити хоча б 15 годин на день протягом декількох місяців, воно знижує вироблення сперми настільки, що може викликати тимчасове і зворотнє безпліддя.

"Я думаю, що багато людей розуміють, що замість п'ятої гормональної ВМС на ринку, можливо, ми зможемо випустити один чоловічий протизаплідний засіб", - сказав Нікелс.

Недавні дослідження показують, що багато чоловіків розглянули б питання про гормональні протизаплідні засоби, якби вони були доступні.

Тільки в США 77 % сексуально активних чоловіків у віці від 18 до 44 років, опитаних в 2017 році, були "дуже або в деякій мірі" зацікавлені в випробуванні чоловічий форми контролю над народжуваністю, крім презервативів або вазектомії.

"Кілька десятиліть тому люди були просто вдячні за те, що з'явилися методи контрацепції. Тепер люди розуміють, що це теж тягар, і це більше пов'язано з поділом відповідальності", - сказав Андерсон з Центру репродуктивного здоров'я Единбурзького університету.

"Деякі люди дійсно хочуть підійти до цієї справи серйозніше".

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