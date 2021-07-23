Кількість нових хворих на коронавірус зростає в Україні п'ятий день поспіль

За добу четверга, 22 липня в Україні коронавірусною інфекцією захворіли 763 людини, серед них 57 дітей і 15 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Також за добу четверга:

госпіталізовані - 446 осіб

летальних випадків - 21

одужали - 639

Здійснено тестувань за добу - 40 057, серед них методом ПЛР - 18 411.

Стабільне п'ятиденне зростання кількості нових випадків зараження коронавірусів в Україні наочно видно на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

(Screenshot: РНБО)

Першість за кількістю зафіксованих за добу випадків COVID-19 у столиці України. У Києві виявили 226 інфікувань.

Лідерами за новими епізодами коронавірусу в регіонах є Донецька (79), Харківська (67), Дніпропетровська (39), і Херсонська (37) області.

Найменшу кількість нових випадків зафіксували у Кіровоградській (1) і Чернігівській (3) областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві виявили перших заражених штамом "Дельта" в столиці.