В Україні новий рекорд по вакцинації від коронавірусі: де і скільки людей вже щепили

В Україні черговий рекорд вакцинації - за добу четверга, 22 липня щеплені 139 441 осіб. Всього ж за вакцинаційну кампанію імунізацію пройшли 2 920 068 людей. Дві дози отримали - 1 619 131 осіб - це 3,91% населення країни.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу:
Згідно з даними сайту статистики найбільша кількість вакцинованих в Києві, тут 7, 65% населення отримали обидві дози вакцини.
Також в лідерах Полтавська (6,46%) і Київська (6,15% населення).
(Джерело: index.minfin.com.ua)
В Україні використовуються для вакцинації 4 препарати: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty і Moderna.
За добу вакцинація препаратами розподілилася так:
Відзначимо, що в Україні 22 липня прищеплювали всіх бажаючих 743 мобільні бригади з імунізації, 2672 пункти щеплення і 171 центр вакцинації населення.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 рівень вакцинації в Україні відкриває доступ до препаратів для всіх категорій населення. Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країни є домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця літа.