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П'ятниця, 23.07.2021
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В Україні новий рекорд по вакцинації від коронавірусі: де і скільки людей вже щепили

В Україні новий рекорд по вакцинації від коронавірусі: де і скільки людей вже щепили
Оновлено 10:06 Сьогодні Телеграф КМДА

В Україні черговий рекорд вакцинації - за добу четверга, 22 липня щеплені 139 441 осіб. Всього ж за вакцинаційну кампанію імунізацію пройшли 2 920 068 людей. Дві дози отримали - 1 619 131 осіб - це 3,91% населення країни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу:

  • першу одну дозу отримали - 76 169 осіб
  • повністю імунізовані - 63272 людини.

Згідно з даними сайту статистики найбільша кількість вакцинованих в Києві, тут 7, 65% населення отримали обидві дози вакцини.

Також в лідерах Полтавська (6,46%) і Київська (6,15% населення).

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вакцинація 2

(Джерело: index.minfin.com.ua)

В Україні використовуються для вакцинації 4 препарати: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty і Moderna.

За добу вакцинація препаратами розподілилася так:

  • Coronavac - 40 454 доз
  • Comirnaty - 42 015 доз
  • AstraZeneca - 30 074 доз
  • Moderna - 26 898 доз.

Відзначимо, що в Україні 22 липня прищеплювали всіх бажаючих 743 мобільні бригади з імунізації, 2672 пункти щеплення і 171 центр вакцинації населення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 рівень вакцинації в Україні відкриває доступ до препаратів для всіх категорій населення. Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країни є домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця літа.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Вакцина, Статистика, Вакцинация, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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