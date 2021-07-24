Уже 16 випадків: в Британії знайшли новий штам коронавирусу

У Великобританії з'явився новий штам COVID-19 B.1.621 - на цей час підтверджено 16 випадків.

Про це 23 липня повідомляє "Mirror".

Працівники Міністерства охорони здоров'я Англії проводять аналіз нового варіанту і кажуть, що новий штам коронавірусу не робить вакцинацію менш ефективною.

"Немає доказів того, що цей варіант викликає більш важкі захворювання або знижує ефективність застосовуваних нині вакцин", - йдеться в повідомленні.

Більшість випадків захворювань пов'язані з поїздками за кордон, і зараз немає доказів передачі інфекції в Великобританії, додає британський МОЗ.

Також в лабораторії британці проводять випробування, щоб краще зрозуміти вплив мутацій на поведінку вірусу.

На цей час 99% всіх випадків у Великобританії - штам Дельта.

«Останні дані про госпіталізацію ще раз показують, наскільки важлива вакцинація для захисту нас від важких хвороб і смерті", - говорить виконавчий директор Агентства з безпеки охорони здоров'я Великобританії Дженні Харріс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Італії вводять обмеження для невакцинованих громадян.