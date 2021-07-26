Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19

В Україні за неділю, 26 липня, зафіксували 213 нових виявлених випадків коронавірусу. Серед них - жодного медпрацівника та 11 неповнолітніх.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно з даними статистики на 26.07:

госпіталізовані - 256 осіб

летальних випадків - 2

одужали - 170.

Зроблено тестів за добу - 15 795, серед них методом ПЛР - 7562.

Відзначимо, що обидва летальні випадки зафіксували в Одеській області.

Найбільша кількість виявлених випадків коронавірусу зареєстрована в місті Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківської (12) областях.

Відразу в декількох областях України не виявили жодного нового випадку. Це Закарпатська, Запорізька, Полтавська, Хмельницька, Чернігівська області. Там також не зареєстрували жодного одужання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Туреччині зростає кількість людей, які захворіли на COVID-19.