Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19

В Україні за неділю, 26 липня, зафіксували 213 нових виявлених випадків коронавірусу. Серед них - жодного медпрацівника та 11 неповнолітніх.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Згідно з даними статистики на 26.07:
Зроблено тестів за добу - 15 795, серед них методом ПЛР - 7562.
Відзначимо, що обидва летальні випадки зафіксували в Одеській області.
Найбільша кількість виявлених випадків коронавірусу зареєстрована в місті Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківської (12) областях.
Відразу в декількох областях України не виявили жодного нового випадку. Це Закарпатська, Запорізька, Полтавська, Хмельницька, Чернігівська області. Там також не зареєстрували жодного одужання.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Туреччині зростає кількість людей, які захворіли на COVID-19.