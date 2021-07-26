Ще одна смерть: після розхваленої вакцини проти коронавірусу помер молодий чоловік

В Іспанії розслідують смерть 36-річного чоловіка, який помер після антиковідного щеплення Johnson & Johnson компанії Janssen.

Як повідомляє газета El Mundo, іспанець помер через два тижні після того, як прищепився єдиною в світі вакциною з одноразовим введенням.

Чоловікові стало зле і він потрапив до лікарні з підозрою на інсульт, однак врятувати його не вдалося.

Відзначимо, що дана вакцина компанії Janssen з'явиться в Україні ще не скоро.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, наша держава проводить переговори з приводу даного препарату. Однак через велику конкуренцію з іншими країнами, які також хотіли б придбати Johnson & Johnson, і через повільні темпи її виробництва процес затягується.

Нагадаємо, під Вінницею 2 липня помер 47-річний чоловік, який за 4 години до цього прищепився проти COVID-19 вакциною Comirnaty / Pfizer-BioNTech. У чоловіка був переднепритомний стан, він викликав швидку, однак реанімувати його не вдалося.