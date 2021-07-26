Експерти попереджають про побічний ефект вакцини "Johnson & Johnson": Що про це відомо?

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США випускає нове попередження про щеплення "Johnson & Johnson".

Стаття на сайті "Healthline" розповідає про побічний ефект, який, як вважається, підвищує ризик синдрому Гієна-Барре, аутоімунної реакції, при якій імунна система атакує нервову систему. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Було зареєстровано 100 повідомлень про синдром Гієна-Барре з 12,8 млн осіб, вакцинованих одноразової вакциною "Johnson & Johnson".

Більшість випадків сталося у чоловіків старше 50 років приблизно через 2 тижні після вакцинації.

Більшість людей, у яких розвивається синдром Гієна-Барре, успішно одужують після лікування в лікарні.

Проте експерти в галузі охорони здоров'я широко згодні з тим, що переваги вакцинації "Johnson & Johnson" набагато переважають ризики.

Людям, що страждають синдромом Гієна-Барре в анамнезі і бажають отримати вакцину від COVID-19, слід поговорити зі своїм лікарем, оскільки є дві інші вакцини - "Pfizer" і "Moderna" - на вибір.

Що таке синдром Гієна-Барре?

Синдром Гієна-Барре або СГБ - це аутоімунна реакція, при якій імунна система помилково атакує нерви.

Симптоми починаються з поколювання, оніміння в ногах, яке швидко поширюється по всьому тілу. У рідкісних випадках може виникнути параліч.

"Ще одна ознака СГБ - втрата рефлексів, яку зазвичай перевіряє невролог. Це може бути потенційно небезпечно, оскільки слабкість діафрагми може привести до утрудненого дихання", - сказав доктор Хума Шейх, сертифікований невролог і доцент Медичної школи Ікана на горі Синай.

Синдром Гієна-Барре - дуже рідкісний побічний ефект, який, як відомо, виникає після інших інфекцій, таких як грип, шлунково-кишкові інфекції та інші респіраторні інфекції. Це також може статися після вакцинації, як, наприклад, після щеплення від грипу і пневмококової вакцини.

Щороку від 3 до 6 тис осіб хворіють синдромом Гієна-Барре.

"Це відбувається, коли організм плутає білок на нервовій оболонці (покритті нерва) з аналогічним білком вірусу або вакцини і починає атакувати його", - сказав Шейх.

Більшість людей, у яких розвивається синдром Гієна-Барре, одужують, хоча деякі можуть відчувати тривалу біль і слабкість.

Лікування звичайно включає госпіталізацію та введення імуноглобулінів, щоб заспокоїти реакцію імунної системи.

Інша процедура, яка називається плазмаферез, дозволяє видалити антитіла, що виробляються імунною системою.

Який зв'язок між уколом "Johnson & Johnson" і синдромом Гієна-Барре?

У клінічних випробуваннях "Johnson & Johnson" у двох людей розвинувся синдром Гієна-Барре: один з пацієнтів отримав ін'єкцію плацебо, а інший - активну вакцину.

Дослідники заявили, що недостатньо доказів для визначення причинно-наслідкового зв'язку між уколом "Johnson & Johnson" і синдромом Гієна-Барре.

З тих пір було зареєстровано близько 100 випадків синдрому Гієна-Барре з 12,8 млн доз вакцини "Johnson & Johnson". Більшість пацієнтів становили чоловіки старше 50 років. Пацієнти захворіли приблизно через 2 тижні після вакцинації.

"Це побічний ефект активації імунної системи; не зовсім зрозуміло, чому це відбувається у кількох людей, а не у переважної більшості людей, яких було вакциновано", - сказав д-р Ерік Сіое-Пенья, директор з глобальної охорони здоров'я "Northwell Health" в Нью-Гайд-парку, Нью-Йорк .

Чіое-Пенья сказав, що ця інформація має допомогти кожному пацієнту прийняти усвідомлене рішення.

Користь від уколу переважує ризики

Офіційні особи з Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявляють, що переваги щеплення "Johnson & Johnson" переважують потенційні ризики.

Синдром Гієна-Барре після вакцинації зустрічається вкрай рідко, а щеплення забезпечує надійний захист від важкої хвороби і смерті.

"Це відомий побічний ефект інших вакцин, і користь від них все ще набагато перевищує ризик", - сказав Чіое-Пенья.

Якщо ви маєте схильність до синдрому Гієна-Барре, ви можете вибрати одну з двох інших вакцин - "Moderna" і "Pfizer".

Немає відомого зв'язку між цими вакцинами з мРНК і синдромом Гієна-Барре.

Вчені продовжать відслідковувати виникнення синдрому Гієна-Барре у недавно вакцинованих осіб.

"Спостережні дослідження, що показують частоту синдрому Гієна-Барре з вакциною "Johnson & Johnson", дуже важливі, також як і спроба з'ясувати, яка частина вакцини викликає імунну відповідь, який призводить до синдрому Гієна-Барре", - сказав Шейх.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Іспанії після розхваленої вакцини проти коронавірусу помер молодий чоловік.