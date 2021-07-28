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Як вижити в спеку без кондиціонера: поради лікарів

Як вижити в спеку без кондиціонера: поради лікарів
Оновлено 07:56 Сьогодні Телеграф

Літня спека може становити небезпеку для здоров'я тих, у кого немає доступу до кондиціонерів, але експерти кажуть, що є декілька простих способів, як впоратися зі спекою при підвищенні температури.

Недавня стаття на сайті "Healthline" розповідає, що потрібно робити, щоб зберегти життя і здоров'я в періоди настання рекордної спеки. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Незвичайні підвищення температури по всій планеті змушують людей шукати способи зберігати прохолоду. Високі температури можуть збільшити ризик теплового виснаження і теплового удару. Якщо у вас немає кондиціонера, є кілька інших способів уберегтися від спеки.

Щоб допомогти вам пережити спеку, кореспондент інтернет-видання "Healthline" поговорив з медичними експертами, які поділилися своїми порадами, як зберігати прохолоду, коли літнє сонце стає занадто спекотним.

Ось що вони пропонують.

1. Залишайтеся у великих приміщеннях

Один з кращих способів зберігати прохолоду - повністю уникати спеки, залишаючись усередині великого приміщення з хорошою вентиляцією.

"Якщо вам потрібно вийти на вулицю, обмежте час, який ви проводите на вулиці, роблячи часті перерви, під час яких заходьте у велике приміщення або приміщення з кондиціонером, щоб охолодитися. Якщо зараз у вас немає кондиціонера, спробуйте дізнатися, в яких найближчих громадських місцях встановлені кондиціонери у вашій районі", - рекомендує доктор Фредерік Девіс, заступник голови Єврейського медичного центру на Лонг-Айленді.

Сходити в торговий центр, бібліотеку, кінотеатр або ресторан - це ще один спосіб провести кілька годин в приміщенні, де повітря кондиціонується.

Крім того, Байо Каррі-Вінчеллі, регіональний клінічний директор компанії "Carbon Health", попереджає, що якщо ви перебуваєте в приміщенні, щоб уникнути спеки, обов'язково дотримуйтесь протоколів COVID-19 і подумайте про вакцинацію.

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"Поки ми повертаємося до нормального життя, важливо пам'ятати, що COVID як і раніше є важливим фактором, і ми повинні запобігти його розповсюдженню, щоб він не викликав більш серйозних наслідків ... Це забезпечить рівень захисту, будь то в приміщенні або на вулиці, щоб ви і ваша сім'я були в безпеці, поки ви насолоджуєтеся усіма радощами і розвагами, які може запропонувати літо ", - заявила вона.

2. Забезпечте максимальну прохолоду в своєму будинку

Якщо у вас немає кондиціонера, ви можете запобігти нагріванню будинку, закриваючи вікна і штори вдень і відкриваючи вікна вночі, щоб впустити більш прохолодне повітря.

"Крім того, не вмикайте духовку або інші прилади, які можуть підвищити температуру в приміщенні", - говорить Каррі-Вінчеллі.

3. Носіть з собою воду

Девіс говорить, що організм легко втрачає воду через потовиділення під дією високих температур.

"З цієї причини при екстремальних температурах протягом тривалого періоду часу організм може досить швидко зневоднитися. Важливо намагатися носити воду з собою ... Пийте достатньо води, щоб заповнити будь-які втрати рідини під час впливу спеки", - порадив Девіс.

Каррі-Вінчеллі додає, що вживання достатньої кількості рідини може допомогти захистити від теплового удару або теплового виснаження.

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"Якщо ви відчуваєте спрагу, це означає, що ви частково зневоднені. Я рекомендую пити воду, навіть якщо ви не відчуваєте спраги", - сказала вона.

4. Застосовуйте холодні компреси

Якщо ви відчуваєте, що нагрівається, Байо Каррі-Вінчеллі, регіональний клінічний директор компанії "Carbon Health", пропонує прикладати холодні компреси або пакети з льодом до шиї і зап'ясть.

Однак важливо не прикладати лід безпосередньо до шкіри, бо це може викликати крижаний опік.

Замість цього прикладайте джерело холоду через шар одягу або рушник.

"Ви також можете прийняти прохолодний душ або ванну, щоб охолодитися, але уникайте різких перепадів температури - різке падіння температури може завдати шкоди організму", - сказала вона.

5. Правильно одягайтеся і користуйтеся сонцезахисним кремом

У спекотні дні носите вільний, легкий і світлий одяг.

"Білі і світлі кольори відображають сонце, тоді як темні кольори поглинають тепло", - сказав Каррі-Вінчеллі.

І обов'язково нанесіть сонцезахисний крем на будь-які ділянки тіла, не прикриті одягом, якщо ви виходите на вулицю.

"Навіть якщо ви просто ведете машину, УФ-випромінювання може проникати через автомобільні вікна", - сказала Каррі-Вінчеллі.

Зберігати прохолоду - це більше, ніж просто комфорт

Пошук способів уникнення перегріву - це не тільки турбота про комфорт, але і про ваше здоров'я.

"Коли ваше тіло перегрівається, ви не тільки відчуваєте тепло, а й насправді може відчути більш руйнівні наслідки для вашого здоров'я", - сказала Девіс. "Це може проявлятися як теплове виснаження, яке проявляється у вигляді пітливості, слабкості і підвищеної температури тіла, і аж до теплового удару, який трапляється при сильному перегріві, що викликає замішання, втрату свідомості і може бути фатальним".

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За словами Каррі-Вінчеллі, для правильного функціонування такі органи, як мозок і серце, повинні мати температуру від 36,1 до 37,2°C.

"Збереження прохолоди при високих температурах дозволить вашому тілу активувати свою внутрішню систему охолодження за рахунок потовиділення. Коли потовиділення недостатнє для підтримки температури тіла, надмірне тепло може викликати теплове виснаження або тепловий удар ", - заявила вона кореспондентові інтернет-видання "Healthline".

Теплове виснаження може мати різні симптоми, від легких до серйозних, у тому числі: надмірну спрагу, м'язові судоми, нудоту, підвищене потовиділення, втома.

Тепловий удар, який виникає, коли температура тіла досягає 40°C, включає в себе такі симптоми, як: сильний головний біль, втрату свідомості, і припинення потовиділення.

Немовлята, діти і люди похилого віку мають більш високий шанс розвитку теплового удару, тому що їхнім тілам важче регулювати температуру тіла в жарку погоду.

Люди, які хворіють або приймають певні ліки, також можуть мати підвищений ризик впливу спеки.

"Якщо ви або хтось, кого ви любите, страждаєте хронічним захворюванням, наприклад, серцевим захворюванням, діабетом або захворюванням нирок, обов'язково поговоріть зі своїм лікарем про індивідуальні заходи безпеки в умовах сильної спеки", - сказала Каррі-Вінчеллі.

 Раніше "Телеграф" писав про першу допомогу при тепловому ударі: інструкція і корисні поради.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Поради лікарів, як пережити спеку, як зберегти прохолоду.
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